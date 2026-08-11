Parfait pour le nettoyage et le toilettage des chiens : les accessoires contenus dans le sac d'accessoires pour animaux de compagnie sont optimisés pour une utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 pour un nettoyage doux mais efficace de nos amis à quatre pattes. La brosse pour animaux spécialement conçue avec des picots de massage en silicone permet d'éliminer les saletés les plus tenaces de leur pelage. La buse à jet conique nettoie les poils et les pattes sales en douceur et avec précaution. Le chiffon en microfibres absorbe beaucoup d'eau, est agréable sur le pelage du chien et ne laisse pas d'odeurs désagréables. Les accessoires peuvent être rangés dans le sac fourni, qui est fabriqué en tissu hydrofuge et qui contient même de l'espace pour d'autres petits accessoires.