Kit animaux pour nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4
Kit complet d'accessoires destinés au nettoyage des animaux de compagnie lors d'une balade en forêt ou de jeux dans le jardin. Compatibles avec les nettoyeurs mobiles OC 3e et OC 4.
Parfait pour le nettoyage et le toilettage des chiens : les accessoires contenus dans le sac d'accessoires pour animaux de compagnie sont optimisés pour une utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 pour un nettoyage doux mais efficace de nos amis à quatre pattes. La brosse pour animaux spécialement conçue avec des picots de massage en silicone permet d'éliminer les saletés les plus tenaces de leur pelage. La buse à jet conique nettoie les poils et les pattes sales en douceur et avec précaution. Le chiffon en microfibres absorbe beaucoup d'eau, est agréable sur le pelage du chien et ne laisse pas d'odeurs désagréables. Les accessoires peuvent être rangés dans le sac fourni, qui est fabriqué en tissu hydrofuge et qui contient même de l'espace pour d'autres petits accessoires.
Caractéristiques et avantages
Brosse animaux de compagnieLa brosse pour animaux spécialement conçue avec des picots de massage en silicone permet d'éliminer les saletés les plus tenaces.
Buse coniqueLa buse à jet conique est particulièrement douce, ce qui la rend idéale pour nettoyer soigneusement les poils sales et les pattes.
Bonnette microfibresLe chiffon en microfibres peut être utilisé pour sécher les chiens directement après le nettoyage. Le chiffon en microfibre absorbe beaucoup d'eau et empêche les mauvaises odeurs.
Sacs de rangement pour accessoires
- Fabriqué en tissu déperlant et lavable en machine, il est idéal pour les voyages.
- Tous les accessoires sont rangés au même endroit et il y a de l'espace supplémentaire pour d'autres éléments essentiels à la promenade du chien.
- Le sac peut être rangé dans le réservoir d'eau vide avec le Kärcher OC 4.
Spécifications
Données techniques
|Composition du tissus
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs