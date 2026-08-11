Kit animaux pour nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4

Kit complet d'accessoires destinés au nettoyage des animaux de compagnie lors d'une balade en forêt ou de jeux dans le jardin. Compatibles avec les nettoyeurs mobiles OC 3e et OC 4.

Parfait pour le nettoyage et le toilettage des chiens : les accessoires contenus dans le sac d'accessoires pour animaux de compagnie sont optimisés pour une utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 pour un nettoyage doux mais efficace de nos amis à quatre pattes. La brosse pour animaux spécialement conçue avec des picots de massage en silicone permet d'éliminer les saletés les plus tenaces de leur pelage. La buse à jet conique nettoie les poils et les pattes sales en douceur et avec précaution. Le chiffon en microfibres absorbe beaucoup d'eau, est agréable sur le pelage du chien et ne laisse pas d'odeurs désagréables. Les accessoires peuvent être rangés dans le sac fourni, qui est fabriqué en tissu hydrofuge et qui contient même de l'espace pour d'autres petits accessoires.

Caractéristiques et avantages
Kit animaux pour nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4: Brosse animaux de compagnie
Brosse animaux de compagnie
La brosse pour animaux spécialement conçue avec des picots de massage en silicone permet d'éliminer les saletés les plus tenaces.
Kit animaux pour nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4: Buse conique
Buse conique
La buse à jet conique est particulièrement douce, ce qui la rend idéale pour nettoyer soigneusement les poils sales et les pattes.
Kit animaux pour nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4: Bonnette microfibres
Bonnette microfibres
Le chiffon en microfibres peut être utilisé pour sécher les chiens directement après le nettoyage. Le chiffon en microfibre absorbe beaucoup d'eau et empêche les mauvaises odeurs.
Sacs de rangement pour accessoires
  • Fabriqué en tissu déperlant et lavable en machine, il est idéal pour les voyages.
  • Tous les accessoires sont rangés au même endroit et il y a de l'espace supplémentaire pour d'autres éléments essentiels à la promenade du chien.
  • Le sac peut être rangé dans le réservoir d'eau vide avec le Kärcher OC 4.
Spécifications

Données techniques

Composition du tissus 80 % polyester, 20 % polyamide
Couleur Noir
Poids (kg) 0,7
Poids avec emballage (kg) 0,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 220 x 220 x 100
Domaines d'utilisation
  • Animaux domestiques/chiens
  • Vélos
  • Tente/équipement de camping
  • Bottes/chaussures de marche
  • Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
  • Voitures d'enfants/Poussettes
  • Appareils et outils de jardinage
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
  • Bac à fleurs