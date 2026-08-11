Kit aventure pour nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4
Kit d'accessoires dédiés à une utilisation très nomade des nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4. Le kit d'aspiration permet de prendre l'eau dans une rivière ou un ruisseau.
Parfait pour le nettoyage des équipements de plein air : les accessoires du sac d'accessoires Adventure sont optimisés pour une utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 et sont idéaux pour tous ceux qui recherchent une solution de nettoyage minutieuse mais douce à utiliser en déplacement. Le Multi Jet combine quatre types de jets dans une seule buse, qui peut être réglée simplement en tournant la tête de la buse. Si le réservoir d'eau ne suffit pas, le tuyau d'aspiration peut être utilisé pour prélever de l'eau à partir d'autres sources, telles qu'un bidon, un seau ou un ruisseau. La brosse à récurer est fixée sur le pistolet lui-même et permet d'éliminer rapidement et complètement les saletés tenaces. Les accessoires peuvent être rangés dans la sacoche fournie, qui est fabriquée en tissu hydrofuge et qui peut même accueillir de petits accessoires supplémentaires. Les accessoires fournis sont compatibles avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3, OC 3 Plus et OC 4. Le tuyau d'aspiration n'est pas compatible avec le modèle OC 3 Foldable.
Caractéristiques et avantages
Multi Jet 4 en 1Combine quatre types de pulvérisation (spot, flat, mist et stream jet) en une seule buse, qui peut être réglée en tournant simplement la tête de la buse.
Kit d'aspirationSi le réservoir d'eau n'est pas suffisant, le tuyau d'aspiration permet d'utiliser très facilement de l'eau provenant d'autres sources, telles qu'un bidon, un seau ou un ruisseau.
Brosse de nettoyageLa brosse à récurer peut être montée sur le pistolet lui-même et permet d'éliminer rapidement et complètement les saletés tenaces.
Sacs de rangement pour accessoires
- Fabriqué en tissu déperlant et lavable en machine, il est idéal pour les voyages.
- Tous les accessoires sont rangés au même endroit et il y a de la place pour d'autres équipements de plein air.
- Le sac peut être rangé dans le réservoir d'eau vide avec le Kärcher OC 4.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Tente/équipement de camping
- Vélos
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs