Parfait pour le nettoyage des équipements de plein air : les accessoires du sac d'accessoires Adventure sont optimisés pour une utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 et sont idéaux pour tous ceux qui recherchent une solution de nettoyage minutieuse mais douce à utiliser en déplacement. Le Multi Jet combine quatre types de jets dans une seule buse, qui peut être réglée simplement en tournant la tête de la buse. Si le réservoir d'eau ne suffit pas, le tuyau d'aspiration peut être utilisé pour prélever de l'eau à partir d'autres sources, telles qu'un bidon, un seau ou un ruisseau. La brosse à récurer est fixée sur le pistolet lui-même et permet d'éliminer rapidement et complètement les saletés tenaces. Les accessoires peuvent être rangés dans la sacoche fournie, qui est fabriquée en tissu hydrofuge et qui peut même accueillir de petits accessoires supplémentaires. Les accessoires fournis sont compatibles avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3, OC 3 Plus et OC 4. Le tuyau d'aspiration n'est pas compatible avec le modèle OC 3 Foldable.