Lèvres caoutchouc de rechange WV 1 (250mm)

Pour remplacer les lèvres de la raclette des nettoyeurs de vitres WV 1. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses - sans laisser de gouttes.

Les lèvres de la raclette des nettoyeurs de vitres peuvent être remplacées rapidement et facilement et garantissent à tout moment un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses - sans gouttes d'eau.

Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
  • Nettoyage sans traces
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Noir
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 250 x 5 x 45
Domaines d'utilisation
  • Surfaces lisses
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Systèmes d'énergie solaire