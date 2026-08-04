Lèvres caoutchouc de rechange WV 1 (250mm)
Pour remplacer les lèvres de la raclette des nettoyeurs de vitres WV 1. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses - sans laisser de gouttes.
Les lèvres de la raclette des nettoyeurs de vitres peuvent être remplacées rapidement et facilement et garantissent à tout moment un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses - sans gouttes d'eau.
Caractéristiques et avantages
Raclette en silicone
- Nettoyage sans traces
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|250 x 5 x 45
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Systèmes d'énergie solaire