Lot de 12 lames + vis de rechange pour robots tondeuses RCX
Les lames de rechange pour le robot tondeuse RCX assurent une coupe d'herbe nette et précise. Les lames sont remplacées régulièrement pour garantir une efficacité de tonte élevée et constante.
Les lames du robot tondeuse doivent être changées tous les un à deux mois pour garantir une coupe efficace et une pelouse saine. Les lames sont entièrement affûtées et trempées des deux côtés, assurant une durée de vie plus longue. L'ensemble comprend 12 lames de rechange et 12 vis qui peuvent être facilement changées à la main pour permettre un remplacement facile des lames.
Caractéristiques et avantages
Lames aiguisées des deux côtés
- Pour une coupe d'herbe nette et précise.
- En faisant tourner la tondeuse alternativement dans les deux sens, les lames sont soumises à des contraintes des deux côtés et restent affûtées deux fois plus longtemps.
Passage rapide
- Changement de lame facile en quelques étapes seulement.
- Tout ce dont vous avez besoin pour changer la lame est un tournevis et des gants résistants.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|12
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|36 x 18 x 1