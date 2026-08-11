Les lames du robot tondeuse doivent être changées tous les un à deux mois pour garantir une coupe efficace et une pelouse saine. Les lames sont entièrement affûtées et trempées des deux côtés, assurant une durée de vie plus longue. L'ensemble comprend 12 lames de rechange et 12 vis qui peuvent être facilement changées à la main pour permettre un remplacement facile des lames.