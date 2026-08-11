Manche à télescope
Confortable et pratique : le manche télescopique se monte sur la cisaille à gazon sans fil en quelques gestes – pour un maniement facile et une coupe sans effort des bordures de pelouse.
L'entretien du gazon n'a jamais été aussi simple : grâce au réglage flexible de la hauteur de travail entre 74 et 116 centimètres, vous pouvez couper vos bordures de pelouse sans avoir à vous pencher. Le manche télescopique est compatible avec les cisailles à gazon sans fil GSH 2 Plus et GSH 4-4 Plus.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Manche télescopique confortable
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|670 x 78 x 670
Domaines d'utilisation
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées