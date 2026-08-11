Manche à télescope

Confortable et pratique : le manche télescopique se monte sur la cisaille à gazon sans fil en quelques gestes – pour un maniement facile et une coupe sans effort des bordures de pelouse.

L'entretien du gazon n'a jamais été aussi simple : grâce au réglage flexible de la hauteur de travail entre 74 et 116 centimètres, vous pouvez couper vos bordures de pelouse sans avoir à vous pencher. Le manche télescopique est compatible avec les cisailles à gazon sans fil GSH 2 Plus et GSH 4-4 Plus.

Caractéristiques et avantages
Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Manche télescopique confortable
Spécifications

Données techniques

Couleur argent
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 670 x 78 x 670
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées