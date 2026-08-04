Paire de rouleaux universels gris

Paire de rouleaux universels gris en microfibres pour le nettoyage des sols durs : carrelage, PVC, parquet stratifié, parquet vitrifié, linoléum... Lavables en machine à 60°C.

La paire de rouleaux universels gris est parfaitement adaptée aux nettoyeurs de sols sans-fil Kärcher suivants : FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8 Smart Signature Line et à la serpillière électrique EWM 2. Ils conviennent parfaitement au nettoyage de tous les sols durs : carrelage, PVC, parquet stratifié, parquet vitrifié, linoléum... Les rouleaux sont très résistants, en microfibres et peuvent être lavés en machine à 60°C. Les rouleaux sont disponibles en deux couleurs : jaune et gris. La différence de couleurs permet d'utiliser ces rouleaux pour des zones différentes : cuisine et salle de bain par exemple.

Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité à 100%
  • Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
  • Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Deux couleurs différentes (jaune et grise)
  • Hygiénique, pour une utilisation dans différents domaines d'application (la salle de bains, la cuisine, etc.).
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 300 x 60 x 60
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Parquet vernis