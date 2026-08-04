La paire de rouleaux universels gris est parfaitement adaptée aux nettoyeurs de sols sans-fil Kärcher suivants : FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8 Smart Signature Line et à la serpillière électrique EWM 2. Ils conviennent parfaitement au nettoyage de tous les sols durs : carrelage, PVC, parquet stratifié, parquet vitrifié, linoléum... Les rouleaux sont très résistants, en microfibres et peuvent être lavés en machine à 60°C. Les rouleaux sont disponibles en deux couleurs : jaune et gris. La différence de couleurs permet d'utiliser ces rouleaux pour des zones différentes : cuisine et salle de bain par exemple.