Paire de rouleaux universels gris
Paire de rouleaux universels gris en microfibres pour le nettoyage des sols durs : carrelage, PVC, parquet stratifié, parquet vitrifié, linoléum... Lavables en machine à 60°C.
La paire de rouleaux universels gris est parfaitement adaptée aux nettoyeurs de sols sans-fil Kärcher suivants : FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8 Smart Signature Line et à la serpillière électrique EWM 2. Ils conviennent parfaitement au nettoyage de tous les sols durs : carrelage, PVC, parquet stratifié, parquet vitrifié, linoléum... Les rouleaux sont très résistants, en microfibres et peuvent être lavés en machine à 60°C. Les rouleaux sont disponibles en deux couleurs : jaune et gris. La différence de couleurs permet d'utiliser ces rouleaux pour des zones différentes : cuisine et salle de bain par exemple.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité à 100%
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Deux couleurs différentes (jaune et grise)
- Hygiénique, pour une utilisation dans différents domaines d'application (la salle de bains, la cuisine, etc.).
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|300 x 60 x 60
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vernis