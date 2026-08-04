Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit
Protection de la pompe d'évacuation et par conséquent une amélioration de sa fiabilité opérationnelle: le préfiltre robuste et facile à monter pour les pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.
Le préfiltre robuste peut optionnellement être monté sur la pompe d'évacuation. L'emploi du préfiltre est particulièrement recommandé si vous utilisez la pompe avec de l'eau sérieusement polluée, comme p.e. dans des puits de construction ou des zones inondées. Le filtre peut être utilisé afin d'éviter que de larges particules d'ordures entrent dans la pompe. Ce filtre protège la pompe et empêche qu'elle ne se bloque suite aux branches ou aux particules d'ordures - tout en améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle. Ce préfiltre convient aux pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/Dirt et la taille de ces mailles est d'environ 5 mm.
Caractéristiques et avantages
Préfiltre robuste
- Protection de la pompe contre les blocages suite aux branches ou aux particules d'ordure et augmentation de la fiabilité opérationnelle.
Système de clic
- Rattachement simple et rapide aux pompes d'évacuation.
largeur de maille de 5 mm
- Le débit n'a pas diminué, mais la fiabilité opérationnelle a augmentée.
Spécifications
Données techniques
|Taille des mailles (mm)
|5
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|177 x 179 x 53
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Protège la pompe d'évacuation contre de grandes particules d'ordures.