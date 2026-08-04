Le préfiltre robuste peut optionnellement être monté sur la pompe d'évacuation. L'emploi du préfiltre est particulièrement recommandé si vous utilisez la pompe avec de l'eau sérieusement polluée, comme p.e. dans des puits de construction ou des zones inondées. Le filtre peut être utilisé afin d'éviter que de larges particules d'ordures entrent dans la pompe. Ce filtre protège la pompe et empêche qu'elle ne se bloque suite aux branches ou aux particules d'ordures - tout en améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle. Ce préfiltre convient aux pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/Dirt et la taille de ces mailles est d'environ 5 mm.