Protection anti éclaboussure pour OC 3 et OC 4
Idéal pour nettoyer son vélo, la poussette ou encore les pates de vos animaux sans aucunes éclaboussures.
C'est une bonne sensation lorsque vous voyez les gouttelettes d'eau tomber de votre vélo fraîchement lavé et que tout brille comme neuf. C'est moins agréable lorsque vous vous mouillez en nettoyant. Pour éviter cela, cet accessoire est disponible pour les nettoyeurs mobiles OC 3 ou OC 4. Il permet de protéger spécifiquement l'utilisateur et son environnement d'une douche indésirable. Pour assurer une meilleure orientation pendant le nettoyage, sa surface est transparente. Il peut être connecté rapidement et simplement avec le pistolet pulvérisateur, et il est également possible de le connecter à la buse plate ou de détail existante. Après utilisation, il se range facilement, car il peut être plié en quatre dans la boîte d'accessoires, par exemple, afin qu'il soit rangé proprement.
Caractéristiques et avantages
Protection anti-éclaboussures
- Protège de manière fiable l'utilisateur et son environnement contre les projections d'eau
Materiau transparent
- Amélioration du guidage lors du nettoyage
Deux sangles
- Garantit une connexion simple de la protection contre les éclaboussures et du pistolet de pulvérisation
Se plie en quatre segments
- ll se range facilement dans la boîte à accessoires
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|136 x 100 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Moustiquaire