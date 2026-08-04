C'est une bonne sensation lorsque vous voyez les gouttelettes d'eau tomber de votre vélo fraîchement lavé et que tout brille comme neuf. C'est moins agréable lorsque vous vous mouillez en nettoyant. Pour éviter cela, cet accessoire est disponible pour les nettoyeurs mobiles OC 3 ou OC 4. Il permet de protéger spécifiquement l'utilisateur et son environnement d'une douche indésirable. Pour assurer une meilleure orientation pendant le nettoyage, sa surface est transparente. Il peut être connecté rapidement et simplement avec le pistolet pulvérisateur, et il est également possible de le connecter à la buse plate ou de détail existante. Après utilisation, il se range facilement, car il peut être plié en quatre dans la boîte d'accessoires, par exemple, afin qu'il soit rangé proprement.