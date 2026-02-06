Set Quick Coopling 7,5 m + poignée compatible K 2 au K 7 (sauf enrouleur)
Un set d'accessoires comprenant, une poignée, un flexible haute pression de 7.5 mètres et un adaptateur Quick Connect Ne convient pas aux machines avec un tambour-enrouleur.
Ce set d'accessoires permet d'installer le système Quick Connect et il convient à tous les nettoyeurs haute pression à partir de 1992. Le système Quick Connect permet de déconnecter rapidement et simplement le flexible haute pression de l'appareil et du pistolet. Ne convient pas aux machines avec un tambour-enrouleur.
Caractéristiques et avantages
Adaptateur
- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Flexible haute pression
- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.
Pistolet haute pression
- Pour un travail ergonomique.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression maximum (bar)
|180
|Longueur (m)
|7,5
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,2
|Poids avec emballage (kg)
|1,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|551 x 250 x 60
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
