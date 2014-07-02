SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40
40 mm 290 mm. Plastique.
Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal standard ( )
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Longueur (mm)
|290
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|300 x 45 x 45
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