SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40

40 mm 290 mm. Plastique.

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal standard ( ) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Longueur (mm) 290
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 300 x 45 x 45
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