Même les salissures tenaces sont éliminées en un tour de main : les poils noirs de l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130 sont plus robustes que les poils transparents de l'embout amovible universel. Idéal pour le nettoyage des surfaces résistantes telles que la pierre, le métal ou le plastique.