Tête de lavage maison et jardin pour brosse rotative WB 130
Pour un nettoyage en profondeur du mobilier de jardin ou des volets : l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Même les salissures tenaces sont éliminées en un tour de main : les poils noirs de l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130 sont plus robustes que les poils transparents de l'embout amovible universel. Idéal pour le nettoyage des surfaces résistantes telles que la pierre, le métal ou le plastique.
Caractéristiques et avantages
Poils de couleur noire, résistants
- Élimination facile des salissures tenaces.
Pour toutes les surfaces de la maison
- Idéal pour nettoyer les surfaces résistantes telles que la pierre, le métal et le plastique.
Accessoire en option
- Encore plus de possibilités d'utilisation pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Domaines d'utilisation
- Portes de garage
- Nettoyage de toits (par ex. abris de voiture)
- Stores vénitiens/volets roulants