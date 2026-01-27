La brosse de lavage rotative WB 130 associée à la tête de lavage universelle est particulièrement adaptée aux surfaces peintes, au verre ou au plastique. Sa puissance de rotation assure un nettoyage efficace et en profondeur. La brosse de lavage est dotée d'un système de clips qui permet un changement rapide et sans contact de l'embout, ce qui optimise l'efficacité et simplifie l'utilisation. En outre, son capot transparent offre une visibilité optimale du processus de nettoyage, contribuant ainsi à une expérience utilisateur unique. Pour les situations nécessitant l'utilisation d'un détergent, la brosse peut être raccordée à un nettoyeur haute pression, permettant une application précise et efficace. La polyvalence de la brosse de lavage est un atout majeur pour les utilisateurs, car elle est compatible avec une large gamme de nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7. De plus, les deux embouts amovibles, spécialement conçus pour les surfaces délicates ou les véhicules, sont disponibles en accessoires.