Brosse de lavage rotative WB 130
Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.
La brosse de lavage rotative WB 130 associée à la tête de lavage universelle est particulièrement adaptée aux surfaces peintes, au verre ou au plastique. Sa puissance de rotation assure un nettoyage efficace et en profondeur. La brosse de lavage est dotée d'un système de clips qui permet un changement rapide et sans contact de l'embout, ce qui optimise l'efficacité et simplifie l'utilisation. En outre, son capot transparent offre une visibilité optimale du processus de nettoyage, contribuant ainsi à une expérience utilisateur unique. Pour les situations nécessitant l'utilisation d'un détergent, la brosse peut être raccordée à un nettoyeur haute pression, permettant une application précise et efficace. La polyvalence de la brosse de lavage est un atout majeur pour les utilisateurs, car elle est compatible avec une large gamme de nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7. De plus, les deux embouts amovibles, spécialement conçus pour les surfaces délicates ou les véhicules, sont disponibles en accessoires.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
- Bénéficiez d'un nettoyage en tout confort.
Changement d'embout par levier de déverrouillage
- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Gardez toujours les mains propres.
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.
Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
- Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Couronne de poils durs intégrée
- Minimise les éclaboussures et protège l'utilisateur ainsi que son entourage.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Raccordement au tuyau d'arrosage, s'utilise également sans nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Si vous avez des questions concernant le modèle précédent, le WB 120, veuillez contacter l'un de nos partenaires de service ou les revendeurs Kärcher.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jardin d'hiver
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Revêtement de balcon
- Rebords de fenêtre
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Brosse de lavage rotative WB 130
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.