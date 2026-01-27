La brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike de Kärcher est particulièrement adaptée au nettoyage des voitures et des motos grâce à sa microfibre douce et offre un résultat de nettoyage impressionnant grâce à son couvercle transparent. La rotation puissante garantit un nettoyage efficace et complet. L'accessoire innovant et interchangeable Car & Bike peut être changé rapidement, facilement et sans contact avec la saleté grâce au levier de déverrouillage. Grâce à l'astucieuse fermeture auto-agrippante, la partie en tissu de l'accessoire en deux parties peut être retirée après le nettoyage et lavée en machine à 60 °C. La brosse de lavage rotative convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Si nécessaire, le détergent peut également être utilisé et appliqué avec la brosse connectée au nettoyeur haute pression. Les deux accessoires interchangeables Universal et Home & Garden, disponibles séparément, pour la brosse de lavage rotative WB 130 conviennent à toutes les surfaces lisses et particulièrement aux surfaces résistantes.