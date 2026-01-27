WB 130 rotating wash brush car & bike
Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.
La brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike de Kärcher est particulièrement adaptée au nettoyage des voitures et des motos grâce à sa microfibre douce et offre un résultat de nettoyage impressionnant grâce à son couvercle transparent. La rotation puissante garantit un nettoyage efficace et complet. L'accessoire innovant et interchangeable Car & Bike peut être changé rapidement, facilement et sans contact avec la saleté grâce au levier de déverrouillage. Grâce à l'astucieuse fermeture auto-agrippante, la partie en tissu de l'accessoire en deux parties peut être retirée après le nettoyage et lavée en machine à 60 °C. La brosse de lavage rotative convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Si nécessaire, le détergent peut également être utilisé et appliqué avec la brosse connectée au nettoyeur haute pression. Les deux accessoires interchangeables Universal et Home & Garden, disponibles séparément, pour la brosse de lavage rotative WB 130 conviennent à toutes les surfaces lisses et particulièrement aux surfaces résistantes.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage rotative
- Action de nettoyage douce et efficace
Changement d'embout par levier de déverrouillage
- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Les mains restent toujours propres
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.
Attache innovante en microfibre avec fermeture auto-agrippante, amovible et lavable
- Lavage en machine à 60 °C max.
- L'embout est à nouveau prêt à l'emploi en un clin d'œil et sans grand effort.
Nettoyage particulièrement doux
- Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
- Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Couronne de poils durs intégrée
- Minimise les éclaboussures et protège l'utilisateur ainsi que son entourage.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
- Raccordement au tuyau d'arrosage, utilisable sans nettoyeur haute pression
Spécifications
Données techniques
|Composition du tissus
|75 % polyester, 25 % polyamide
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|305 x 156 x 137
Si vous avez des questions concernant le modèle précédent, le WB 120, veuillez contacter l'un de nos partenaires de service ou les revendeurs Kärcher.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters