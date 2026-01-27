WB 130 rotating wash brush car & bike

Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.

La brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike de Kärcher est particulièrement adaptée au nettoyage des voitures et des motos grâce à sa microfibre douce et offre un résultat de nettoyage impressionnant grâce à son couvercle transparent. La rotation puissante garantit un nettoyage efficace et complet. L'accessoire innovant et interchangeable Car & Bike peut être changé rapidement, facilement et sans contact avec la saleté grâce au levier de déverrouillage. Grâce à l'astucieuse fermeture auto-agrippante, la partie en tissu de l'accessoire en deux parties peut être retirée après le nettoyage et lavée en machine à 60 °C. La brosse de lavage rotative convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Si nécessaire, le détergent peut également être utilisé et appliqué avec la brosse connectée au nettoyeur haute pression. Les deux accessoires interchangeables Universal et Home & Garden, disponibles séparément, pour la brosse de lavage rotative WB 130 conviennent à toutes les surfaces lisses et particulièrement aux surfaces résistantes.

Caractéristiques et avantages
Tête de brossage rotative
  • Action de nettoyage douce et efficace
Changement d'embout par levier de déverrouillage
  • Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
  • Les mains restent toujours propres
  • Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.
Attache innovante en microfibre avec fermeture auto-agrippante, amovible et lavable
  • Lavage en machine à 60 °C max.
  • L'embout est à nouveau prêt à l'emploi en un clin d'œil et sans grand effort.
Nettoyage particulièrement doux
  • Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Boîtier transparent
  • Contrôle du nettoyage grâce à la visibilité offerte.
Couronne de poils durs intégrée
  • Minimise les éclaboussures et protège l'utilisateur ainsi que son entourage.
Compatible avec l'adaptateur pour tuyau d'arrosage
  • Raccordement au tuyau d'arrosage, utilisable sans nettoyeur haute pression
Spécifications

Données techniques

Composition du tissus 75 % polyester, 25 % polyamide
Couleur Noir
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 305 x 156 x 137

Si vous avez des questions concernant le modèle précédent, le WB 120, veuillez contacter l'un de nos partenaires de service ou les revendeurs Kärcher.

Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
Accessoires