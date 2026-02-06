Cet embout pour brosse de lavage est en microfibres, il se fixe au support de brosse à l'aide d'un système de bandes auto-agrippante et se lave séparément en machine à une température maximale de 60 °C. L'embout amovible spécial véhicule pour la brosse de lavage rotative WB 130 est particulièrement adapté à un nettoyage en douceur des véhicules et des motos.