Tête de lavage véhicules pour brosse rotative WB 130

Idéal pour le nettoyage des véhicules et des motos : la tête de lavage Car & Bike en microfibres pour la brosse de lavage rotative WB 130.

Cet embout pour brosse de lavage est en microfibres, il se fixe au support de brosse à l'aide d'un système de bandes auto-agrippante et se lave séparément en machine à une température maximale de 60 °C. L'embout amovible spécial véhicule pour la brosse de lavage rotative WB 130 est particulièrement adapté à un nettoyage en douceur des véhicules et des motos.

Caractéristiques et avantages
Lingette microfibres innovante avec fixation velcro
  • Lavage en machine à 60 °C max.
  • L'embout est à nouveau prêt à l'emploi en un clin d'œil et sans grand effort.
Nettoyage particulièrement doux
  • Idéal pour les surfaces délicates telles que la peinture.
Accessoire en option
  • Encore plus de possibilités d'utilisation pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Spécifications

Données techniques

Composition du tissus 75 % polyester, 25 % polyamide
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 119 x 119 x 52
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters