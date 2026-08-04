Tuyau flexible emballé NW35 2.5m
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|2,5
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Version
|Standard
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|430 x 380 x 90
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