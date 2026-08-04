Tuyau flexible emballé NW35 2.5m

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 2,5
Diamètre nominal standard ( ) DN 35
Version Standard
Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur Anthracite
Poids (kg) 0,6
Poids avec emballage (kg) 0,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 430 x 380 x 90
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