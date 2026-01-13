Le kit de lances parfait pour votre jardin. La lance (réf. 2.645-264.0) est idéale pour des tâches d'arrosage peu compliquées. Grâce aux formes d'arrosage réglables en continu, la distribution de l'eau peut être commutée entre un jet conique creux et un jet crayon selon la demande. Le kit peut être utilisé pour l'arrosage des fleurs et des plantes, mais également pour l'élimination de gros déchets dans le jardin entier. Si la lance n'est pas utilisée, le débit d'eau peut tout simplement être fermé sur la lance d'arrosage. Le kit contient aussi bien un raccord au robinet G3/4" avec réducteur G1/2", que 2 raccords robustes universels - dont un avec Aqua Stop. Cela évite le débit d'eau à la fin du tuyau, même si le robinet est ouvert, si la lance est retirée par exemple. Les raccords peuvent également être utilisés pour tous les diamètres de tuyaux traditionnels. D'ailleurs: les lances d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.