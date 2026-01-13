Kit de pistolet d'arrosage
Immédiatement prêt à l'usage pour l'arrosage de votre jardin: le set ne contient pas seulement un pistolet d'arrosage, mais également un raccord au robinet et 2 raccords universels – dont un avec Aqua Stop.
Un seul kit avec tous les éléments dont vous avez besoin pour un arrosage confortable de votre jardin. Le pistolet d'arrosage (réf. 2.645-265.0) facilite votre travail grâce à la poignée avec fonction de verrouillage, en assurant ainsi un débit d'eau constant. En plus, vous pouvez constamment changer entre 2 formes d'arrosage: un jet crayon et un jet conique creux. Le jet peut être utilisé ou bien pour l'arrosage de parterres de fleurs ou de plantes, ou bien pour l'élimination de gros déchets de votre terrasse ou de vos meubles de jardin. En complément du pistolet d'arrosage, le kit contient également un raccord au robinet G3/4" avec réducteur G1/2, et 2 raccords universels (dont un avec Aqua Stop). Le raccord avec Aqua Stop prévient l'arrivée de l'eau à la fin du tuyau d'arrosage, même si, par exemple, le pistolet est retiré au moment où le robinet est toujours ouvert. En plus, lesraccords universels conviennent à tous les diamètres traditionnels de tuyaux d'arrosage. D'ailleurs: les lances d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau à une seule main.
Blocage facile de la tête
- Pour un arrosage pratique et continu
Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon à jet conique
- Idéal pour l'arrosage (jet conique) et le nettoyage (jet crayon).
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires, sans projection d'eau
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Raccords de tuyaux (1/2", 5/8")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|167 x 42 x 142
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Fonction d'encliquetage sur la poignée
- Réglage du débit d'eau
- Fonction d'autovidange
- Jet conique
- Jet crayon
Trouver des pièces détachées d'origine Kit de pistolet d'arrosage
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.