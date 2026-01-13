Un seul kit avec tous les éléments dont vous avez besoin pour un arrosage confortable de votre jardin. Le pistolet d'arrosage (réf. 2.645-265.0) facilite votre travail grâce à la poignée avec fonction de verrouillage, en assurant ainsi un débit d'eau constant. En plus, vous pouvez constamment changer entre 2 formes d'arrosage: un jet crayon et un jet conique creux. Le jet peut être utilisé ou bien pour l'arrosage de parterres de fleurs ou de plantes, ou bien pour l'élimination de gros déchets de votre terrasse ou de vos meubles de jardin. En complément du pistolet d'arrosage, le kit contient également un raccord au robinet G3/4" avec réducteur G1/2, et 2 raccords universels (dont un avec Aqua Stop). Le raccord avec Aqua Stop prévient l'arrivée de l'eau à la fin du tuyau d'arrosage, même si, par exemple, le pistolet est retiré au moment où le robinet est toujours ouvert. En plus, lesraccords universels conviennent à tous les diamètres traditionnels de tuyaux d'arrosage. D'ailleurs: les lances d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.