Kit de pistolet d'arrosage multifonctions
Développé pour des tas d'applications d'arrosage différentes: le kit de pistolet d'arrosage multifonction comprend un raccord au robinet et 2 raccords avec grip (dont un avec Aqua Stop).
Un seul kit pour des tas de travaux d'arrosage. Le pistolet d'arrosage multifonctions s'adapte aux différents besoins de différentes plantes. Le pistolet d'arrosage multifonctions (réf. 2.645-269.0) permet un arrosage sans gouttes et comprend 4 formes d'arrosage: un jet douche, un jet crayon, un jet plat et un jet fin brumisateur. Cela permet au pistolet d'arrosage multifonctions de maîtriser non seulement des tâches d'arrosage, mais également des petits travaux de nettoyage. La poignée rotative avec gâchette verrouillable peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, en permettant ainsi une opération individuelle confortable qui est spécifique à Kärcher. En plus, le kit contient non seulement 2 raccords universels de haute qualité Plus avec grip – dont un avec Aqua Stop – mais également un raccord au robinet G3/4" avec réducteur G1/2". Grâce au système pratique de l'Aqua Stop, il n'arrive plus d'eau au moment où le pistolet est retiré du robinet toujours ouvert. Les raccords peuvent également être utilisés pour tous les diamètres traditionnels des tuyaux de jardin. D'ailleurs: les lances d'arrosage et les raccords de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Technologie spéciale membranaire
- Garantit une utilisation anti-goutte même lors d'un changement de modèle de pulvérisation et après une coupure d'eau
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet d'une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage pratique et continu
Quatre formes d'arrosage avec fonction de verrouillage: pomme d'arrosoir, jet plat horizontal, jet brumisateur, jet aéré
- La forme d'arrosage correcte pour chaque application.
Éléments en plastique souple
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Disque douche amovible
- Pour le nettoyage de la membrane des pistolets bloqués.
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires, sans projection d'eau
Raccords universels (1/2", 5/8", 3/4")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 70 x 162
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 4
- Poignée rotative
- Fonction d'encliquetage sur la poignée
- Réglage du débit d'eau
- Fonction d'autovidange
- Éléments en plastique souple
- Jet brumisateur
- Jet plat horizontal
- Jet crayon
- Jet large pour arrosage