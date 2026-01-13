La lance arrosage est pourvue d'une vanne de contrôle qui peut être opérée d'une seule main et qui permet de régler le débit d'eau de façon toute simple avec le pouce. Les 2 formes d'arrosage suivantes peuvent être réglées en continu sur la lance, selon la demande: un jet crayon et un jet conique creux. Cela permet d'arroser facilement des parterres de fleurs et de plantes et de nettoyer des terrasses et des meubles de jardin de saletés tenaces. Cela rend cette lance parfaite pour aussi bien un arrosage qu'un nettoyage. Si la lance n'est pas utilisée, il est possible de fermer l'arrivée d'eau avec la vanne de contrôle. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.