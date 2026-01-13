Des tâches d'arrosage complexes de plantes ayant des besoins différents peuvent facilement être exécutées à l'aide du pistolet d'arrosage multifonctions Plus. La technologie membranaire innovative développée par Kärcher garantit une tête d'arrosage sans gouttes à chaque usage – même en changeant les formes d'arrosage. Si nécessaire, la membrane de la disque douche peut être retirée et nettoyée, afin d'obtenir toujours des résultats d'arrosage parfaits. La poignée rotative avec gâchette verrouillable, qui peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, permet une opération individuelle confortable. Ce modèle de pistolet est équipé de 4 formes d'arrosage: un jet douche, un jet crayon, un jet plat horizontal et un jet brumisateur. Le dernier jet est parfait pour un arrosage doux des plantes sensibles tandis que le jet douche est idéal pour l'arrosage des parterres de fleurs ou de plantes.Pour les petits travaux de nettoyage dans le jardin, le jet crayon est recommandé. Grâce à la vanne de contrôle, qui peut être opérée d'une seule main, le débit d'eau peut être réglé selon vos souhaits. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.