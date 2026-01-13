Pistolet d'arrosage Plus
Un arrosage dans le plus grand confort: le pistolet d'arrosage Plus peut être utilisé de façon tout à fait individuelle grâce à la poignée rotative. Idéal pour des tâches d'arrosage simples.
Ce n'est que Kärcher qui offre tant de confort : la poignée rotative avec gâchette verrouillable peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, en permettant ainsi une opération individuelle du pistolet. En plus, le pistolet est composé d'éléments doux en plastic, qui offrent une protection supplémentaire. Grâce à la vanne de contrôle, qui peut être opérée d'une seule main, le débit d'eau peut être réglé selon la demande. Le pistolet d'arrosage Plus est équipé de 2 formes d'arrosage: le jet crayon et le jet conique creux. Ces formes peuvent être ajustées à tout moment selon les souhaits – par exemple, pour l'arrosage de fleurs et de plantes ou pour l'élimination de gros déchets des terrasses ou des meubles de jardin. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet d'une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage pratique et continu
Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon à jet conique
- Idéal pour l'arrosage (jet conique) et le nettoyage (jet crayon).
Éléments en plastique souple
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|210 x 42 x 105
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Poignée rotative
- Fonction d'encliquetage sur la poignée
- Réglage du débit d'eau
- Fonction d'autovidange
- Éléments en plastique souple
- Jet conique
- Jet crayon
