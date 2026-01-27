Niveau à bulle Le niveau à bulle intégré permet de visser le piquet de terre à la verticale, même sur un terrain irrégulier. Le niveau à bulle intégré permet de visser le piquet de terre à la verticale, même sur un terrain irrégulier.

Dévidoir mural avec utilisation à 360 ° Monté sur le piquet de terre, le dévidoir peut pivoter à 360° autour de son axe, ce qui permet d'arroser facilement tous les coins du jardin sans que le tuyau ne s'entortille.