Pic de fixation pour dévidoirs HBX
Le pic de fixation au sol pour dévidoir muraux HBX permet une utilsation partout dans le jardin et ainsi augmenter les possibilités d'arrosage dans le jardin.
Accessoire compatible avec tous les dévidoirs muraux Kärcher HBX. Il permet d'avoir une utilisation au sol du dévidoir mural et donc un usage à 360° dans tout le jardin. Le niveau à bulle intégré assure de travailler sur un support plat.
Caractéristiques et avantages
Niveau à bulleLe niveau à bulle intégré permet de visser le piquet de terre à la verticale, même sur un terrain irrégulier.
Dévidoir mural avec utilisation à 360 °Monté sur le piquet de terre, le dévidoir peut pivoter à 360° autour de son axe, ce qui permet d'arroser facilement tous les coins du jardin sans que le tuyau ne s'entortille.
Installation facileLe piquet de terre peut être facilement vissé dans le sol à l'endroit voulu à l'aide de deux tournevis en guise de leviers.
Maintien robuste
- Le support métallique robuste assure un maintien stable dans le sol
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,2
|Poids avec emballage (kg)
|2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|190 x 190 x 487
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Parterre de fleurs