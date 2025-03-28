Comment choisir son nettoyeur haute pression ?

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À chaque besoin, un nettoyeur haute pression !

Découvrez la puissance et l'efficacité des nettoyeurs haute pression Kärcher, idéals pour venir à bout de la saleté sur toutes vos surfaces extérieures. Du modèle compact K2, parfait pour les petits nettoyages, au puissant K7, conçu pour les grandes surfaces. Chaque classe répond à des besoins spécifiques. Choisissez votre modèle selon l'intensité d'utilisation et la surface à nettoyer. 

Nettoyeur haute pression K 7

Nettoyeurs haute pression K 7

Nettoie de grandes surfaces rapidement et efficacement, élimine les salissures les plus incrustées.

  • Surface à nettoyer : jusqu'à 65 m²/h
  • Pression maximale : 180 bar
  • Débit d'eau : 600 L/Heure
  • Puissance : 3 000 Watts

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Nettoyeur haute pression K 4

Nettoyeurs haute pression K 5

Nettoie les surfaces de taille moyenne avec des salissures courantes.

  • Surface à nettoyer : jusqu'à 40 m²/h
  • Pression maximale : 145 bar 
  • Débit d'eau : 500 L/heure
  • Puissance : 2 100 Watts 


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Nettoyeur haute pression K 4

Nettoyeurs haute pression K 4

Nettoie les surfaces plus petites et effectue des nettoyages réguliers.

  • Surface à nettoyer : jusqu'à 30 m²/h
  • Pression maximale : 130 bar 
  • Débit d'eau : 420 L/Heure
  • Puissance : 1 800 Watts 

 
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Nettoyeur haute pression K 3

Nettoyeurs haute pression K 3

Nettoie les petites surfaces et effectue des travaux de nettoyage légers.

  • Surface à nettoyer : jusqu'à 25 m²/h
  • Puissance de nettoyage : 120 bar 
  • Débit d'eau : 380 L/Heure
  • Puissance : 1 600 Watts 

 
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Nettoyeur haute pression K 2

Nettoyeurs haute pression K 2

Nettoie les petites surfaces et effectue des travaux de nettoyage légers et occasionnels. 

  • Surface maximale: jusqu'à 20 m²/h
  • Puissance de nettoyage : 110 bar 
  • Débit d'eau : 300 L/Heure
  • Puissance : 1 400 Watts 

 
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La gamme Smart control

Des nettoyeurs haute pression ultra-performants, prêts pour tous les défis. Grâce à l'intégration de l'application Home & Garden, avec Bluetooth, pistolet Smart Control et la lance Multi Jet 3 en 1 intégrée.

Nettoyeur haute pression K 5 Smart Control

K 5 Smart Control

  • Flexible de 10 mètres renforcé
  • Pognée pistolet connectée compatible avec l'application Home & Garden
  • Lance multi jet 3 en 1
Nettoyeur haute pression K 7 Smart Control

K 7 Smart Control

  • Flexible de 10 mètres renforcé
  • Pognée pistolet connectée compatible avec l'application Home & Garden
  • Lance multi jet 3 en 1 

La gamme Power Control

Puissante, précise, pratique : la gamme Power Control offre tout ce qu'il faut pour un nettoyage efficace. Réglage de pression direct sur le pistolet, passage rapide au mode détergent, application de conseil et accessoires bien pensés, tout est là pour gagner du temps et en efficacité.

K 2 Premium Power Control

K 2 Premium Power Control

  • Flexible de 5 mètres
  • Application Home & Garden
  • Enrouleur
K 3 Premium Power Control

K 3 Premium Power Control

  • Flexible de 5 mètres
  • Application Home & Garden
  • Enrouleur
K 4 Premium Power Control

K 4 Premium Power Control

  • Flexible de 8 mètres
  • Moteur refroidi par eau
  • Application Home & Garden
  • Enrouleur
K 5 Premium Power Control

K 5 Premium Power Control

  • Flexible de 10 mètres
  • Moteur refroidi par eau
  • Application Home & Garden
  • Enrouleur
K 7 Premium Power Control

K 7 Premium Power Control

  • Flexible de 10 mètres
  • Moteur refroidi par eau 
  • Application Home & Garden
  • Enrouleur

La gamme modular

Destiné à des utilisations occasionnelles, son design épuré et moderne offre un bon compromis entre un faible encombrement et la possibilité de stocker le flexible et les accessoires sur le corps de l'appareil.

Nettoyeur haute pression K 3

K 3

  • Flexible de 6 mètres
  • Roues
  • Jets vario Power et rotabuse
  • Moteur universel
Nettoyeur haute pression K 4 WCM

K 4 WCM

  • Flexible de 8 mètres
  • Roues
  • Jets vario Power et rotabuse
  • Moteur refroidi par eau
Nettoyeur haute pression K 7 WCM

K 7 WCM

  • Flexible de 10 mètres
  • Roues
  • Jets vario Power et rotabuse
  • Moteur refroidi par eau 

gamme classic

Compact, mobile et toujours prêt à l'emploi. Facile à ranger, peu encombrant, il va à l'essentiel et peut se glisser partout. Parfait pour les petits travaux de nettoyage : vélo, mobilier ou outils de jardin. Avec un rangement de flexible intégré et astucieux.

Nettoyeur haute pression K 2 Classic

K 2 Classic

  • Flexible de 3 mètres
  • Poignée souple
  • Sans roues
Nettoyeur haute pression K 3 Classic

K 3 Classic

  • Flexible de 6 mètres 
  • Poignée téléscopique 
  • Avec des roues
Nettoyeur haute pression K 4 Classic

K 4 Classic

  • Flexible de 6 mètres
  • Poignée téléscopique
  • Avec des roues
Nettoyeur haute pression K 5 Classic

K 5 Classic

  • Flexible de 8 mètres
  • Poignée téléscopique
  • Roues

Gamme horizontale

Pour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit avec son design épuré qui offre compacité et praticité. Le flexible et les accessoires se rangent directement sur l’appareil, avec un système d’aspiration du détergent intégré.

Nettoyeur haute pression K2 Horizontal

K 2 Horizontal

  • Flexible de 3 mètres
  • Poignée souple
  • Sans roues
Nettoyeur haute pression K 2 Premium Horizontal

K 2 Premium Horizontal

  • Flexible de 4 mètres 
  • Poignée souple 
  • Enrouleur
  • Sans roues
Nettoyeur haute pression K 3 Horizontal Plus

K 3 Horizontal Plus

  • Flexible de 4 mètres
  • Poignée souple
  • Enrouleur  
  • Sans roues
Nettoyeur haute pression K 2 Battery

GAMME BATTERIE


K 2 BATTERY

Nettoyez partout, sans prise électrique. Le K 2 Battery, sans fil, est idéal pour vélos, motos, petites voitures ou bateaux. Autonomie : jusqu’à 14 minutes. Le mode choisi s’affiche en continu sur la poignée pour un nettoyage précis.

  • Batterie de 36 V
  • Pistolet haute pression avec indication de la puissance
  • Compatible avec le kit d'aspiration SH5



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