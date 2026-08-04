La semelle tampon d'une largeur de 60 centimètres est le complément idéal du dispositif essuie-poussière Velcro (60 cm) et des lingettes antipoussière de Kärcher lors du nettoyage à sec. La mousse structurée du tampon s'adapte parfaitement à la surface à nettoyage et augmente ainsi la qualité du résultat de nettoyage. Si nécessaire, la semelle peut être facilement changée à tout moment.