Semelle mousse pour système velcro 60 cm
Semelle tampon interchangeable (60 cm) pour le dispositif essuie-poussière Velcro, 60 cm, de Kärcher. Avec une mousse texturée pour améliorer le résultat du nettoyage.
La semelle tampon d'une largeur de 60 centimètres est le complément idéal du dispositif essuie-poussière Velcro (60 cm) et des lingettes antipoussière de Kärcher lors du nettoyage à sec. La mousse structurée du tampon s'adapte parfaitement à la surface à nettoyage et augmente ainsi la qualité du résultat de nettoyage. Si nécessaire, la semelle peut être facilement changée à tout moment.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de textile
|Textiles jetables
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|PET / PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|600 x 100
|Dimensions (emballé) (mm)
|600 x 100 x 30
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Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec