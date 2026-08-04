Raclette à vitres poignée souple

La poignée de raclette en version à revêtement souple de Kärcher permet un changement de profilé facile, offre une prise en main sécurisée et s'utilise aussi aisément avec des lances télescopiques.

Facile à manier, maintes fois éprouvée : la poignée de raclette en version à revêtement souple de Kärcher offre une prise en main sécurisée, y compris lors de l'utilisation avec une lance télescopique. La poignée permet un changement de profilé facile et est fabriquée à partir d'acier inoxydable ainsi que d'un plastique haut de gamme.

Spécifications

Données techniques

Matériau Acier inoxydable / PC
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 90 x 30 x 160

Équipement

  • Connexion Lampo
  • Filetage Italien
Raclette à vitres poignée souple
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Domaines d'utilisation
  • Vitres
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