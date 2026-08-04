Raclette à vitres poignée souple
La poignée de raclette en version à revêtement souple de Kärcher permet un changement de profilé facile, offre une prise en main sécurisée et s'utilise aussi aisément avec des lances télescopiques.
Facile à manier, maintes fois éprouvée : la poignée de raclette en version à revêtement souple de Kärcher offre une prise en main sécurisée, y compris lors de l'utilisation avec une lance télescopique. La poignée permet un changement de profilé facile et est fabriquée à partir d'acier inoxydable ainsi que d'un plastique haut de gamme.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Acier inoxydable / PC
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|90 x 30 x 160
Équipement
- Connexion Lampo
- Filetage Italien
Domaines d'utilisation
- Vitres