Frange Uni System Microblue, 40 cm
Frange en microfibre avec haut pouvoir absorbant et support en polyester.
Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Autoagrippant
|Largeur de travail (cm)
|40
|Type de manche
|Télescopique
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,9
|Poids de l'emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 95
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 95 x 100
Équipement
- Système Infinity
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide