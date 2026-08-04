Kit Blik Infinity

Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support Blik Infinity avec articulation.

Système à plat avec poches, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Poches
Largeur de travail (cm) 40
Type de manche Télescopique
Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 1,4
Poids de l'emballage (kg) 1,7
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 110 x 50

Équipement

  • Système Infinity
Kit Blik Infinity
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Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires