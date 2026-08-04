Kit Blik Infinity
Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support Blik Infinity avec articulation.
Système à plat avec poches, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Poches
|Largeur de travail (cm)
|40
|Type de manche
|Télescopique
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1,4
|Poids de l'emballage (kg)
|1,7
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 110
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 110 x 50
Équipement
- Système Infinity
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide