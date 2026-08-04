Faubert Kentucky 400 g
Le poids élevé du fauberts absorbe beaucoup de solution, ce qui augmente l'autonomie de nettoyage
La serpillière Kentucky écologique en matériaux naturels de Kärcher absorbe une quantité particulièrement importante de solution de nettoyage – une propriété qui la prédestine notamment au nettoyage des surfaces irrégulières et à l'élimination des résidus de saleté. Les atouts de cette serpillière à franges maintes fois éprouvée s'avèrent aussi très utiles dans les zones comportant beaucoup d'obstacles.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Haut
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Fixation des textiles
|Pince à serpillière
|Matériau
|100 % coton
|Matière textile
|100 % coton
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,4
|Poids de l'emballage (kg)
|21,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|420 x 160
|Dimensions (emballé) (mm)
|415 x 805 x 282
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide