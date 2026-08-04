La serpillière Kentucky écologique en matériaux naturels de Kärcher absorbe une quantité particulièrement importante de solution de nettoyage – une propriété qui la prédestine notamment au nettoyage des surfaces irrégulières et à l'élimination des résidus de saleté. Les atouts de cette serpillière à franges maintes fois éprouvée s'avèrent aussi très utiles dans les zones comportant beaucoup d'obstacles.