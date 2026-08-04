Faubert Kentucky 400 g

Le poids élevé du fauberts absorbe beaucoup de solution, ce qui augmente l'autonomie de nettoyage

La serpillière Kentucky écologique en matériaux naturels de Kärcher absorbe une quantité particulièrement importante de solution de nettoyage – une propriété qui la prédestine notamment au nettoyage des surfaces irrégulières et à l'élimination des résidus de saleté. Les atouts de cette serpillière à franges maintes fois éprouvée s'avèrent aussi très utiles dans les zones comportant beaucoup d'obstacles.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Haut
Type de textile Textiles réutilisables
Fixation des textiles Pince à serpillière
Matériau 100 % coton
Matière textile 100 % coton
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,4
Poids de l'emballage (kg) 21,1
Dimensions (l x L) (mm) 420 x 160
Dimensions (emballé) (mm) 415 x 805 x 282
Faubert Kentucky 400 g
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Détergents