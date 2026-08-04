Bandeau microfibres abrasif 40x13cm

Bandeau microfibre abrasif à fibres courtes et fixation à languettes, également en fibres de polyamide et poils robustes de polypropylène pour l'élimination des saletés particulièrement tenaces.

Le bandeau microfibre abrasif est fabriqué en fibres courtes et fines avec une bande de frottement en fibres de polyamide et poils robustes de polypropylène. Elle est ainsi parfaite pour l'élimination des saletés tenaces lors du nettoyage en profondeur de sols lisses ou légèrement texturés et résistants à l'eau. La fixation à languettes astucieuse permet d'éviter le contact du détergent et de la serpillère avec la peau pendant ou après le nettoyage. Un code de couleurs (languettes sur le bandeau) réservé à une zone précise à nettoyer permet d' éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les langeuettes qui ne servent plus. Ce bandeau microfibre peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Haut
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Languette
Matériau 50% PET/20% PA/30% PP
Matière textile 50% PET/20% PA/30% PP
Type de fabrication Tissu en bouclette (couche de nettoyage) avec poils monofilaments
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 300
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Bandeau microfibres abrasif 40x13cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Détergents