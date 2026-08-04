Le bandeau microfibre abrasif est fabriqué en fibres courtes et fines avec une bande de frottement en fibres de polyamide et poils robustes de polypropylène. Elle est ainsi parfaite pour l'élimination des saletés tenaces lors du nettoyage en profondeur de sols lisses ou légèrement texturés et résistants à l'eau. La fixation à languettes astucieuse permet d'éviter le contact du détergent et de la serpillère avec la peau pendant ou après le nettoyage. Un code de couleurs (languettes sur le bandeau) réservé à une zone précise à nettoyer permet d' éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les langeuettes qui ne servent plus. Ce bandeau microfibre peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.