HWE 860
Le générateur d’eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural.
Le générateur d’eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural. Doté d’un chauffage rapide, ce générateur d’eau chaude est destiné à un usage professionnel.
Caractéristiques et avantages
Unité autonome complète avec armoire de commande et matériel de raccordement.
- Se connecte facilement à un nettoyeur haute pression.
- Comprend le réglage de la température et le fonctionnement manuel/automatique.
- Comprend des dispositifs de sécurité et un adoucissement du liquide.
Générateur d'eau chaude électrique de 24 kW
- Pour un fonctionnement sans échappement à l'intérieur.
- Pour une utilisation partout où les flammes nues ou les gaz d'échappement ne sont pas autorisés.
Température de travail élevée grâce à la puissance calorifique de 24 kW
- Température de l'eau jusqu'à 85 °C dans le grand réservoir de stockage intégré (55 l).
- Jusqu'à 50 °C en utilisation continue à 700 l/h (à une température d'entrée de 20 °C).
- Peut être utilisé comme réservoir de stockage ou comme chauffe-eau (fonctionnement continu).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'eau (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Puissance raccordée (kW)
|24
|Puissance de chauffe (kW)
|24
|Protection électrique (A)
|50
|Température d'alimentation (°C)
|jusqu'à 80
|Débit d’eau minini en alimentation (l/h)
|min. 700
|Température maxi de service (°C)
|max. 85
|Capacité de la chambre de préchauffage du générateur (l)
|19
|Poids (avec accessoires) (kg)
|42
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|700 x 610 x 720
Équipement
- réglage de la température
- thermostat de sécurité
Domaines d'utilisation
- Générateur d'eau chaude électrique pour un fonctionnement sans émission de gaz d'échappement ou de fumée. Il est idéal pour installation en intérieur
- Pour les applications et tâches de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Dans les espaces publics intérieurs où de l'eau chaude est nécessaire