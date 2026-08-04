HWE 860

Le générateur d’eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural.

Le générateur d’eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural. Doté d’un chauffage rapide, ce générateur d’eau chaude est destiné à un usage professionnel.

Caractéristiques et avantages
Unité autonome complète avec armoire de commande et matériel de raccordement.
  • Se connecte facilement à un nettoyeur haute pression.
  • Comprend le réglage de la température et le fonctionnement manuel/automatique.
  • Comprend des dispositifs de sécurité et un adoucissement du liquide.
Générateur d'eau chaude électrique de 24 kW
  • Pour un fonctionnement sans échappement à l'intérieur.
  • Pour une utilisation partout où les flammes nues ou les gaz d'échappement ne sont pas autorisés.
Température de travail élevée grâce à la puissance calorifique de 24 kW
  • Température de l'eau jusqu'à 85 °C dans le grand réservoir de stockage intégré (55 l).
  • Jusqu'à 50 °C en utilisation continue à 700 l/h (à une température d'entrée de 20 °C).
  • Peut être utilisé comme réservoir de stockage ou comme chauffe-eau (fonctionnement continu).
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'eau (l/h) min. 700 - max. 1300
Puissance raccordée (kW) 24
Puissance de chauffe (kW) 24
Protection électrique (A) 50
Température d'alimentation (°C) jusqu'à 80
Débit d’eau minini en alimentation (l/h) min. 700
Température maxi de service (°C) max. 85
Capacité de la chambre de préchauffage du générateur (l) 19
Poids (avec accessoires) (kg) 42
Dimensions (L × l × H) (mm) 700 x 610 x 720

Équipement

  • réglage de la température
  • thermostat de sécurité
Générateur d'eau chaude HWE 860
Générateur d'eau chaude HWE 860
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Générateur d'eau chaude électrique pour un fonctionnement sans émission de gaz d'échappement ou de fumée. Il est idéal pour installation en intérieur
  • Pour les applications et tâches de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire
  • Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
  • Dans les espaces publics intérieurs où de l'eau chaude est nécessaire
Accessoires
Détergents