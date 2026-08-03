Ακροφύσιο ψεκασμού ατμού με ακτινωτή δέσμη 50°. Για τον καθαρισμό και την υγροποίηση στο στάδιο του ατμού. Για την υγροποίηση άμμου και χαλικιού, την αποπάγωση υλικού ξυλότυπου ή την αφαίρεση του κεριού από οχήματα.