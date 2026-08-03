Ακροφύσιο ατμού 50°
Επίπεδη ρίψη 50° για καθάρισμα και λιώσιμο, σε κατάσταση λειτουργίας με ατμό, π.χ. λιώσιμο άμμου και χαλικών, ξεπάγωμα καλουπιών, απομάκρυνση κεριού από οχήματα.
Ακροφύσιο ψεκασμού ατμού με ακτινωτή δέσμη 50°. Για τον καθαρισμό και την υγροποίηση στο στάδιο του ατμού. Για την υγροποίηση άμμου και χαλικιού, την αποπάγωση υλικού ξυλότυπου ή την αφαίρεση του κεριού από οχήματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|1,5
|Γωνία (°)
|50
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2