Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini για ατμοκαθαριστές παρέχεται μαζί με ένα συμβατό πανάκι καθαρισμού με μικροΐνες και εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα, ακόμα και σε δυσπρόσιτες γωνίες ή κατά μήκος ακμών. Μέσω του έξυπνου συστήματος στερέωσης τύπου «σκρατς», το πανάκι καθαρισμού με μικροΐνες μπορεί να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου. Απλά πιέστε το πανάκι καθαρισμού πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini και είναι έτοιμο για χρήση. Μετά το καθάρισμα, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανάκι μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini χωρίς να χρειαστεί να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό: Απλά πατήστε με το πόδι σας την υφασμάτινη θηλιά στο πανάκι και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω για να το απομακρύνετε.