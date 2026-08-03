Ακροφύσιο δαπέδου EasyFix mini
Το κιτ ακροφύσιου δαπέδου EasyFix mini είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε μικρούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία.
Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini για ατμοκαθαριστές παρέχεται μαζί με ένα συμβατό πανάκι καθαρισμού με μικροΐνες και εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα, ακόμα και σε δυσπρόσιτες γωνίες ή κατά μήκος ακμών. Μέσω του έξυπνου συστήματος στερέωσης τύπου «σκρατς», το πανάκι καθαρισμού με μικροΐνες μπορεί να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου. Απλά πιέστε το πανάκι καθαρισμού πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini και είναι έτοιμο για χρήση. Μετά το καθάρισμα, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανάκι μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini χωρίς να χρειαστεί να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό: Απλά πατήστε με το πόδι σας την υφασμάτινη θηλιά στο πανάκι και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω για να το απομακρύνετε.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix για να το συνδέσετε.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Υφασμάτινη θηλιά στο πανάκι καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Καινοτόμος τεχνολογία ελασμάτων
- Χάρη στα ελάσματα, ο ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια καθαρισμού και στο πανί καθαρισμού από μικροΐνες.
Εύκαμπτος σύνδεσμος ακροφυσίου
- Εργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμό ανεξάρτητα από το ύψος του χρήστη.
- Ιδανικό για να φτάνεις κάτω από τα έπιπλα.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και μεγαλύτερη επιφάνεια καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|243 x 101 x 96
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)