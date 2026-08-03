Φίλτρο Hy-Protect
Το φίλτρο Hy-Protect είναι το τρίτο στάδιο φίλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού Kärcher WPC 120 UF.
Το φίλτρο Hy-Protect κατακρατά αξιόπιστα βακτήρια, ιούς αλλά και μικροπλαστικά σωματίδια, μεγέθους > 0,1 μm. Το φίλτρο αυτό είναι το τρίτο στάδιο από τα τέσσερα στάδια φίλτρανσης του φίλτρου νερού WPC 120 UF της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|71 x 71 x 272
Πεδία εφαρμογής
- Πόσιμο νερό