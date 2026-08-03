Φίλτρο Hy-Protect

Το φίλτρο Hy-Protect είναι το τρίτο στάδιο φίλτρανσης από τα τέσσερα στάδια του φίλτρου νερού Kärcher WPC 120 UF.

Το φίλτρο Hy-Protect κατακρατά αξιόπιστα βακτήρια, ιούς αλλά και μικροπλαστικά σωματίδια, μεγέθους > 0,1 μm. Το φίλτρο αυτό είναι το τρίτο στάδιο από τα τέσσερα στάδια φίλτρανσης του φίλτρου νερού WPC 120 UF της Kärcher.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 71 x 71 x 272
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πόσιμο νερό