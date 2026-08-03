Το φίλτρο Hy-Protect κατακρατά αξιόπιστα βακτήρια, ιούς αλλά και μικροπλαστικά σωματίδια, μεγέθους > 0,1 μm. Το φίλτρο αυτό είναι το τρίτο στάδιο από τα τέσσερα στάδια φίλτρανσης του φίλτρου νερού WPC 120 UF της Kärcher.