Με το νέο σετ φιάλης ψεκασμού Premium, που περιλαμβάνει υποδοχή σφουγγαριού με ρυθμιζόμενο μέγεθος, μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα φαρδιά και στενά τζάμια. Με το αυτοκόλλητο Velcro το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί εύκολα και να αντικατασταθεί γρήγορα. Επιπλέον, με την ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων, μπορούν να αφαιρεθούν από το τζάμι ακόμα και οι επίμονοι ρύποι.