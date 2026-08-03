Μπουκάλι ψεκασμού
Το νέο μπουκάλι ψεκασμού Extra, που περιλαμβάνει ξεσκονόπανο μικροϊνών με αυτοκόλλητο Velcro, φαρδιούς και στενούς υαλοκαθαριστήρες, ξύστρα απομάκρυνσης σκληρών ρύπων και συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών 20 ml.
Με το νέο σετ φιάλης ψεκασμού Premium, που περιλαμβάνει υποδοχή σφουγγαριού με ρυθμιζόμενο μέγεθος, μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα φαρδιά και στενά τζάμια. Με το αυτοκόλλητο Velcro το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί εύκολα και να αντικατασταθεί γρήγορα. Επιπλέον, με την ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων, μπορούν να αφαιρεθούν από το τζάμι ακόμα και οι επίμονοι ρύποι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φαρδιοί και στενοί υαλοκαθαριστήρες
- Για μεμονωμένο σκούπισμα μεγάλων και μικρών τζαμιών.
συνδετήρας hook-and-loop
- Χάρη στο σύστημα πρόσδεσης hook-and-loop το ξεσκονόπανο μικροϊνών μπορεί να αντικατασταθεί πολύ εύκολα και γρήγορα.
Ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων
- Με την ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων, μπορούν να αφαιρεθούν σε χρόνο μηδέν ακόμα και οι επίμονοι ρύποι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 15% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 120 x 250
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Λεία επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι