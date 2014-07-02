Το πανί καθαρισμού από μικροΐνες καθαρίζει σχολαστικά όλες τις ομαλές επιφάνειες.πχ γυάλινες επιφάνειες και τζάμια. Δοχείο ψεκασμού, κάλυμμα από μικροΐνες και συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών. Για μακριάς διάρκειας λάμψη χωρίς ίχνη. Ο καθαρισμός των παραθύρων πιο εύκολος και γρήγορος από ποτέ.