Πανί με μικρο-ίνες
Το πανί καθαρισμού από μικροΐνες καθαρίζει σχολαστικά όλες τις ομαλές επιφάνειες.
Το πανί καθαρισμού από μικροΐνες καθαρίζει σχολαστικά όλες τις ομαλές επιφάνειες.πχ γυάλινες επιφάνειες και τζάμια. Δοχείο ψεκασμού, κάλυμμα από μικροΐνες και συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών. Για μακριάς διάρκειας λάμψη χωρίς ίχνη. Ο καθαρισμός των παραθύρων πιο εύκολος και γρήγορος από ποτέ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πανί υψηλής ποιότητας με ανθεκτικές και μαλακές μικροίνες
- Οι ρύποι αφαιρούνται αποτελεσματικά από την επιφάνεια με το πανί
- Χάρη στο πανί με μικροίνες ακόμα και η δύσκολη βρωμιά αφαιρείται εύκολα από την επιφάνεια
- Οι μαλακές ίνες εξασφαλίζουν μέγιστη καθαριότητα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες