Ταχυφορτιστής τζαμοκαθαριστή

Για να επιστρέψετε γρήγορα στο καθάρισμα των τζαμιών σας: εφεδρικός ταχυφορτιστής για τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6.

Με τον εφεδρικό ταχυφορτιστή, ο τροφοδοτούμενος με ισχύ από 6 μπαταρίες τζαμοκαθαριστής μπορεί να φορτιστεί σε ελάχιστο χρόνο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για τα WV 6 και WV 7
  • Ο ταχυφορτιστής αποτελεί ανταλλακτικό εξάρτημα του WV 6.
Γρήγορη φόρτιση μπαταρίας.
  • Το μηχάνημα είναι έτοιμο για άμεση χρήση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 29 x 122 x 114