Ταχυφορτιστής τζαμοκαθαριστή
Για να επιστρέψετε γρήγορα στο καθάρισμα των τζαμιών σας: εφεδρικός ταχυφορτιστής για τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6.
Με τον εφεδρικό ταχυφορτιστή, ο τροφοδοτούμενος με ισχύ από 6 μπαταρίες τζαμοκαθαριστής μπορεί να φορτιστεί σε ελάχιστο χρόνο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για τα WV 6 και WV 7
- Ο ταχυφορτιστής αποτελεί ανταλλακτικό εξάρτημα του WV 6.
Γρήγορη φόρτιση μπαταρίας.
- Το μηχάνημα είναι έτοιμο για άμεση χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|29 x 122 x 114