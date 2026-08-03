Τούρμπο μπεκ, Μικρό, 035
Ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 035) με περιστρεφόμενη δέσμη σημείου κάνει τη διαφορά: έως 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο.
Με τον νέο φυσητήρα ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 035), η απώλεια της εσωτερικής πίεσης ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού αυξήθηκε σημαντικά. Διαθέτει περιστρεφόμενη δέσμη σημείου για δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας. Ο φυσητήρας ρύπων επιτρέπει μέγ. πίεση λειτουργίας 180 bar/18 MPa και είναι κατάλληλο για θερμοκρασία νερού έως 60°C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
- Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
- Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Πίεση (bar)
|max. 180
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|35
|Μέγεθος
|Μικρό
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|155 x 60 x 60