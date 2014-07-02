Τσόχες γυαλίσματος δαπέδων από πέτρα / λινοτάπητα / PVC

3 τσόχες γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα δαπέδων από ματ πέτρα, PVC ή λινοτάπητα.

3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα δαπέδων από ματ πέτρα, PVC ή λινοτάπητα. Σφουγγάρια γυαλίσματος ιδανικά για δάπεδα από ματ πέτρα, PVC και λινοτάπητα. Απλώς συνδέστε τα σφουγγάρια γυαλίσματος στους δίσκους.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σφουγγάρια γυαλίσματος από υψηλής ποιότητας μικροΐνες
  • Τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος σε ματ δάπεδα από φυσική πέτρα, PVC και λινοτάπητα
  • Αναπτύχθηκε ειδικά για το γυάλισμα ματ δαπέδων από φυσική πέτρα, PVC και λινοτάπητα
  • Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 3
Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 125 x 125 x 15
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ματ φυσικά και συνθετικά δάπεδα από πέτρα