3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα δαπέδων από ματ πέτρα, PVC ή λινοτάπητα. Σφουγγάρια γυαλίσματος ιδανικά για δάπεδα από ματ πέτρα, PVC και λινοτάπητα. Απλώς συνδέστε τα σφουγγάρια γυαλίσματος στους δίσκους.