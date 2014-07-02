Τσόχες γυαλίσματος δαπέδων από πέτρα / λινοτάπητα / PVC
3 τσόχες γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα δαπέδων από ματ πέτρα, PVC ή λινοτάπητα.
3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα δαπέδων από ματ πέτρα, PVC ή λινοτάπητα. Σφουγγάρια γυαλίσματος ιδανικά για δάπεδα από ματ πέτρα, PVC και λινοτάπητα. Απλώς συνδέστε τα σφουγγάρια γυαλίσματος στους δίσκους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σφουγγάρια γυαλίσματος από υψηλής ποιότητας μικροΐνες
- Τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος σε ματ δάπεδα από φυσική πέτρα, PVC και λινοτάπητα
- Αναπτύχθηκε ειδικά για το γυάλισμα ματ δαπέδων από φυσική πέτρα, PVC και λινοτάπητα
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|125 x 125 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Ματ φυσικά και συνθετικά δάπεδα από πέτρα