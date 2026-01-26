Κρεμάστρα λάστιχου
Η κρεμάστρα σωλήνα τοίχου για αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου. Με σχισμές για ακροφύσια και κάνες ψεκασμού και κατάλληλη για όλους τους κοινούς σωλήνες κήπου.
Απλή και συμπαγής στη χρήση και διακριτικός σχεδιασμός: με την επιτοίχια κρεμάστρα εύκαμπτου σωλήνα, ο σωλήνας κήπου σας μπορεί πλέον να αποθηκεύεται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου. Διαθέτει επίσης υποδοχές για ακροφύσια και δοχεία ψεκασμού. Μετά τη χρήση, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το λάστιχο κήπου στην κρεμάστρα λάστιχου. Χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας, η κρεμάστρα για λάστιχο τοίχου είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και μακράς διάρκειας, καθώς και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Η Kärcher παρέχει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτική και εξοικονόμηση χώρου για την αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα
- Όλα αποθηκεύονται με τάξη σε ένα μέρος.
Υποδοχή ακροφυσίου
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Πενταετής εγγύηση
- Ανθεκτικό.
Ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό
- Έτοιμο για χρήση οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|286 x 144 x 240
Εξοπλισμός
- Υποδοχή ακροφυσίου
- Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου