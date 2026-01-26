Απλή και συμπαγής στη χρήση και διακριτικός σχεδιασμός: με την επιτοίχια κρεμάστρα εύκαμπτου σωλήνα, ο σωλήνας κήπου σας μπορεί πλέον να αποθηκεύεται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου. Διαθέτει επίσης υποδοχές για ακροφύσια και δοχεία ψεκασμού. Μετά τη χρήση, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το λάστιχο κήπου στην κρεμάστρα λάστιχου. Χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας, η κρεμάστρα για λάστιχο τοίχου είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και μακράς διάρκειας, καθώς και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Η Kärcher παρέχει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.