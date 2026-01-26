Κρεμάστρα λάστιχου Plus
Η ανθεκτική κρεμάστρα σωλήνα τοίχου για αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου προσφέρει σχισμές για ακροφύσια και λόγχες ψεκασμού, καθώς και μια θήκη αποθήκευσης για εξαρτήματα ποτίσματος ή κήπου.
Απλή και συμπαγής στη χρήση και διακριτικός σχεδιασμός: με την επιτοίχια κρεμάστρα σωλήνα, ο σωλήνας κήπου σας μπορεί πλέον να αποθηκεύεται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου. Η βάση στήριξης διαθέτει υποδοχές για ακροφύσια και σωλήνες ψεκασμού. Επιπλέον, πρόσθετα αξεσουάρ ποτίσματος ή γάντια κηπουρικής μπορούν να αποθηκευτούν βολικά στη θήκη αποθήκευσης, πάντα έτοιμα για χρήση. Μετά τη χρήση, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το λάστιχο κήπου στην κρεμάστρα λάστιχου. Χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας, η κρεμάστρα για λάστιχα τοίχου είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και μακράς διάρκειας, καθώς και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Η Kärcher παρέχει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτική και εξοικονόμηση χώρου για την αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα
- Όλα αποθηκεύονται με τάξη σε ένα μέρος.
Υποδοχή ακροφυσίου
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Θήκη αποθήκευσης για προσαρμογείς βρύσης, συνδέσμους και γάντια κηπουρικής
- Τα αξεσουάρ ποτίσματος είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Πενταετής εγγύηση
- Ανθεκτικό.
Ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό
- Έτοιμο για χρήση οποιαδήποτε εποχή του χρόνου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|286 x 144 x 326
Εξοπλισμός
- Υποδοχή ακροφυσίου
- Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου