Απλή και συμπαγής στη χρήση και διακριτικός σχεδιασμός: με την επιτοίχια κρεμάστρα σωλήνα, ο σωλήνας κήπου σας μπορεί πλέον να αποθηκεύεται στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου. Η βάση στήριξης διαθέτει υποδοχές για ακροφύσια και σωλήνες ψεκασμού. Επιπλέον, πρόσθετα αξεσουάρ ποτίσματος ή γάντια κηπουρικής μπορούν να αποθηκευτούν βολικά στη θήκη αποθήκευσης, πάντα έτοιμα για χρήση. Μετά τη χρήση, μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε το λάστιχο κήπου στην κρεμάστρα λάστιχου. Χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας, η κρεμάστρα για λάστιχα τοίχου είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και μακράς διάρκειας, καθώς και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό. Η Kärcher παρέχει επίσης 5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν.