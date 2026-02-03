Χειροκίνητο σάρωθρο S 4 Twin Go! Further
Το S 4 Twin Go!Further είναι ένα σάρωθρο περιορισμένης έκδοσης, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ.
To σάρωθρο που πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα – η περιορισμένη έκδοση S 4 Twin Go!Further σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Με την ισχυρή κυλινδρική βούρτσα, τις 2 πλευρικές βούρτσες και το συνολικό πλάτος σκούπας 680 mm, σκουπίζει χωρίς κόπο επιφάνειες έως 2400 m² ανά ώρα. Το μηχάνημα μεταφέρει τα απορρίμματα απευθείας στον κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 20 λίτρων. Οι μακριές τρίχες των πλευρικών βουρτσών εξασφαλίζουν τον ενδελεχή καθαρισμό μέχρι την άκρη. Επιπλέον, το S 4 Twin Go!Further είναι εξοπλισμένο με ένα εργαλείο συλλογής απορριμμάτων που μπορεί να στερεωθεί εύκολα στη λαβή ώθησης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα χονδροειδή απορρίμματα, όπως τα σκουπίδια, μπορούν να συλλεχθούν με υγιεινό τρόπο και χωρίς να χρειάζεται να σκύψεις. Η λαβή ώθησης με συνεχή ρύθμιση ύψους μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος του χρήστη. Το σάρωθρο μπορεί να αναδιπλωθεί εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς να σκύβεις, χάρη σε μια βάση στο πλαίσιο, και να μεταφερθεί από τη λαβή – για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο. Χάρη στην τοποθέτηση της πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία, το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε χρόνο μηδέν.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτικό καπάκι για την πλευρική βούρτσαΔυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων για γρήγορη ρύθμιση και εγκατάσταση.
Λαβή με σφιγκτήρα και κούμπωμα στη λαβή ώθησηςΑπομάκρυνε τα σκουπίδια από το πεζοδρόμιο ή από τους φράχτες και τα παρτέρια με υγιεινό τρόπο και χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότηταςΣχεδιασμός με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾. Συσκευασία κατασκευασμένη από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο χαρτί. Η συσκευασία περιέχει πλαστικές σακούλες κατασκευασμένες από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο υλικό²⁾
Ρύθμιση ύψους με σύνδεση τύπου μπαγιονέτ
- Εργασία σάρωσης που δεν επιβαρύνει τη μέση χάρη στη μεμονωμένη ρύθμιση ύψους.
Άνετο υποπόδιο
- Πλήρης αναδίπλωση σκούπας χωρίς σκύψιμο – για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.
Εύκολη αφαίρεση της χοάνης απορριμμάτων
- Εύκολο άδειασμα της χοάνης απορριμμάτων.
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
- Αδειάστε τη χοάνη απορριμμάτων χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους.
Σάρωση κοντά σε παρυφές
- Σχολαστική σάρωση γωνιών, ακρών και εσοχών.
Πρακτική λαβή μεταφοράς
- Η σκούπα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί χάρη στη λαβή μεταφοράς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα (mm)
|680
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|2400
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Πλαστικό/Πλαστικό
|Κάδος (l)
|20
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,2
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|10,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Μόνο το προϊόν, όλα τα πλαστικά μέρη εκτός από τα εξαρτήματα. / ²⁾ Σχετικά με τη συσκευασία μέσα στο κουτί.
Πεδίο προμήθειας
- Τσιμπίδα αποκομιδής απορριμμάτων: 1 Τεμάχιο(α)
- Πλευρικές βούρτσες: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Εργονομική λαβή
- Λαβή ώθησης με δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης
- Θέση αποθήκευσης
- Υποπόδιο για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
- Σύνδεση της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.
- Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Μονοπάτια
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κελάρι