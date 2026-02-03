To σάρωθρο που πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα – η περιορισμένη έκδοση S 4 Twin Go!Further σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾ με αποκλειστικά εξαρτήματα, προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και υψηλό επίπεδο άνεσης. Με την ισχυρή κυλινδρική βούρτσα, τις 2 πλευρικές βούρτσες και το συνολικό πλάτος σκούπας 680 mm, σκουπίζει χωρίς κόπο επιφάνειες έως 2400 m² ανά ώρα. Το μηχάνημα μεταφέρει τα απορρίμματα απευθείας στον κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 20 λίτρων. Οι μακριές τρίχες των πλευρικών βουρτσών εξασφαλίζουν τον ενδελεχή καθαρισμό μέχρι την άκρη. Επιπλέον, το S 4 Twin Go!Further είναι εξοπλισμένο με ένα εργαλείο συλλογής απορριμμάτων που μπορεί να στερεωθεί εύκολα στη λαβή ώθησης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα χονδροειδή απορρίμματα, όπως τα σκουπίδια, μπορούν να συλλεχθούν με υγιεινό τρόπο και χωρίς να χρειάζεται να σκύψεις. Η λαβή ώθησης με συνεχή ρύθμιση ύψους μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος του χρήστη. Το σάρωθρο μπορεί να αναδιπλωθεί εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς να σκύβεις, χάρη σε μια βάση στο πλαίσιο, και να μεταφερθεί από τη λαβή – για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο. Χάρη στην τοποθέτηση της πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία, το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε χρόνο μηδέν.