Είτε πρόκειται για την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο είτε για τον χειμώνα, το νέο σάρωθρο S 6 Twin της Kärcher είναι η κατάλληλο επιλογή για τον καθαρισμό γύρω από το σπίτι και τον κήπο όλες τις εποχές. Είναι αποτελεσματικό: Χάρη στην ισχυρή κυλινδρική βούρτσα, με 2 πλευρικές βούρτσες και συνολικό πλάτος σάρωσης 860 mm, καθαρίζει ξεκούραστα επιφάνειες έως και 3.000 τ.μ. ανά ώρα. Είναι εργονομικό: Η λαβή ώθησης μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 θέσεις χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε και μπορεί να προσαρμοστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στο ύψος του αντίστοιχου χρήστη. Είναι και καθαρό: Τα απορρίμματα μεταφέρονται απευθείας στη χοάνη χωρητικότητας 38 λίτρων με την οποία δεν λερώνετε τα χέρια σας κατά το άδειασμά της. Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η πρόσθετη ρύθμιση ύψους της πλευρικής βούρτσας με την οποία καθίσταται δυνατή η προσαρμογή της πίεσης επαφής στα απορρίμματα και, ως εκ τούτου, επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης. Το S 6 Twin έχει επίσης τη δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης χάρη στο υποπόδιο που βρίσκεται στο πλαίσιο και εξοικονομεί χώρο κατά την αποθήκευσή του. Το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε μηδενικό χρόνο, χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.