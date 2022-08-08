ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ KÄRCHER ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΥ!
7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ!
1. Φιλικά προς το περιβάλλον!
Τα καθαριστικά χειρωνακτικού καθαρισμού της Kärcher είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς έχουν σχεδιαστεί με οικολογική συνείδηση και φέρουν τη σήμανση και την πιστοποίηση Euro-flower!
2. Οικονομία στη χρήση!
Ξεχωρίζουν χάρη στις καινοτόμες φόρμουλες και τις δραστικές ουσίες που περιέχουν και εξασφαλίζουν οικονομία στη χρήση.
3. Άψογη καθαριστική δράση!
Έχουν άψογη καθαριστική δράση χωρίς να επιβαρύνουν την επιφάνεια που καθαρίζεται.
4. Συμπυκνωμένο διάλυμα!
Προσφέρονται σε μορφή πολύ δραστικών, συμπυκνωμένων ή έτοιμων προς χρήση διαλυμάτων.
5. Εξοικονόμηση χρόνου!
Χάρη στη χρήση τους επιμηκύνονται τα μεσοδιαστήματα των καθαρισμών και εξοικονομείται χρόνος κατά τον καθαρισμό!
6. Χαμηλή κατανάλωση!
Εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση, χάρη στην εφαρμογή τους με σύστημα δοσομέτρησης.
7. Εύκολα στη χρήση!
Είναι εύχρηστα, με εργονομικό σχεδιασμό και εύκολα στην εφαρμογή!
ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ!
Πιστοποιημένα κατά A.I.S.E., REACH και Euro Flower!
Η Kärcher είναι μέλος της Ένωσης των Ευρωπαίων παρασκευαστών χημικών καθαριστικών προϊόντων (Association of European Cleaning Agent Manufacturers (A.I.S.E.). Τα χημικά χειρωνακτικής εφαρμογής CA της Kärcher είναι καταχωρημένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή σήμανση Ecolabel - τη σήμανση Euro Flower και είναι επίσης εγγεγραμμένα στο διεθνές μητρώο χημικών καθαριστικών και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Όλες οι πρώτες ύλες είναι καταχωρημένες σύμφωνα με το REACH, με ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CA ΤΗΣ KÄRCHER!
CA 10 C Καθαριστικό χώρων υγιεινής CA 10 C (1 L/5 L)
C: Συµπυκνωµένη έκδοση
- Αφαιρεί επίµονους ρύπους χωρίς κόπο.
- Κατάλληλο για τον καθαρισμό της τουαλέτας, της ντουζιέρας, του νιπτήρα και όλων των επιφανειών με πλακάκι.
- Ιδιαίτερα οικονομικό.
- Στεγνώνει χωρίς να αφήνει λωρίδες.
- Καθαριστική δράση χωρίς να επιβαρύνει τις επιφάνειες.
CA 20 Καθαριστικό συντήρησης χώρων υγιεινής (1 L / 5 L), CA
C: Συµπυκνωµένη έκδοση
- Αφαιρεί άλατα, υπολείµµατα ούρων, σαπουνιού και άλλους παρόµοιους ρύπους που συναντώνται σε χώρους υγιεινής.
- Στεγνώνει χωρίς να αφήνει λωρίδες.
- Με ευχάριστο άρωµα φρεσκάδας.
- Εύκολο στη χρήση. Αφαιρεί την προσκολληµένη βρωµιά και διευκολύνει τον µετέπειτα καθαρισµό.
CA 30 C Καθαριστικό επιφανειών (1 L / 5 L), CA 30 R (500 ml, έτοιµο προς χρήση)
C: Συµπυκνωµένη έκδοση
R: Έτοιµη προς χρήση έκδοση
- Αφαιρεί αποτελεσµατικά υπολείµµατα από τροφές, λίπη, νικοτίνη, λεκέδες από καφέ, γυαλιστικό και σηµάδια παπουτσιών κ.α.
- Κατάλληλο για τον καθαρισµό υλικών από ανοξείδωτο ατσάλι και δαπέδων.
- Κατάλληλο και για επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό και την αλκοόλη.
- Κατάλληλο για τον καθαρισμό επίπλων, τζαμιών, γραφείων, πάγκων κ.α.
CA 40 R Καθαριστικό τζαµιών, έτοιµο προς χρήση (500 ml / 5 L)
R: έτοιµη προς χρήση έκδοση
- Αφαιρεί δαχτυλιές, σκόνη, ατµοσφαιρικούς ρύπους, λίπη, γράσο.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Δεν αφήνει λωρίδες ακόµα και σε γυαλιστερές επιφάνειες.
CA 50 C Καθαριστικό δαπέδων (1 L / 5 L)
C: Συµπυκνωµένη έκδοση
- Αφαιρεί πατηµασιές, σκόνη, ατµοσφαιρικούς ρύπους.
- Οι επιφάνειες µένουν καθαρές για µεγαλύτερο διάστηµα.
- Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισµό επίπλων.
* Οι παραπάνω υπολογισμοί έχουν γίνει λαμβάνοντας υπόψιν τη συνήθη έκταση των προς καθαρισμό επιφανειών ενός σπιτιού 90 τ.μ., το οποίο έχει ένα μπάνιο έκτασης 10 τ.μ.