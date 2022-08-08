Πιστοποιημένα κατά A.I.S.E., REACH και Euro Flower!

Η Kärcher είναι μέλος της Ένωσης των Ευρωπαίων παρασκευαστών χημικών καθαριστικών προϊόντων (Association of European Cleaning Agent Manufacturers (A.I.S.E.). Τα χημικά χειρωνακτικής εφαρμογής CA της Kärcher είναι καταχωρημένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή σήμανση Ecolabel - τη σήμανση Euro Flower και είναι επίσης εγγεγραμμένα στο διεθνές μητρώο χημικών καθαριστικών και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Όλες οι πρώτες ύλες είναι καταχωρημένες σύμφωνα με το REACH, με ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.