επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 4 + Pet Kit
Ιδανικό για τον απαλό καθαρισμό σκύλων: το συμπαγές φορητό πλυστικό για καθαρισμό εν κινήσει, συμπεριλαμβανομένης της τσάντας αξεσουάρ για κατοικίδια με αξεσουάρ κατάλληλα για βρώμικους τετράποδους φίλους.
Συμπαγές και φορητό: το OC 4 είναι το φορητό πλυστικό με μπαταρία της Kärcher, ιδανικό για όσους χρειάζονται μια λύση καθαρισμού εν κινήσει. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και το μεγάλο κάδο νερού 8 λίτρων, μπορείς να καθαρίζεις χωρίς να εξαρτάσαι από το ηλεκτρικό ρεύμα ή τις παροχές νερού. Η τεχνολογία ακροφυσίων της Kärcher σημαίνει ότι ο καθαρισμός είναι αποτελεσματικός αλλά και απαλός. Ο σπειροειδής σωλήνας μήκους 2,8 μέτρων προσφέρει ευελιξία και μεγάλη ακτίνα κίνησης. Το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει λειτουργία snap-in για μεγαλύτερη ευκολία. Το Pet Kit που παρέχεται περιλαμβάνει μια πρακτική τσάντα αξεσουάρ που περιέχει διάφορα αξεσουάρ που έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά για τον καθαρισμό και την περιποίηση σκύλων. Η χαμηλή πίεση που παράγεται από το OC 4 είναι απαλή για τα ζώα, αλλά αρκετά ισχυρή για να αφαιρεί εύκολα τη λάσπη, τη σκόνη και τη βρωμιά από τα πόδια και το τρίχωμα. Είτε μετά από μια βόλτα στο βρεγμένο γρασίδι, μία βουτιά στην πλησιέστερη λακκούβα ή μια λασπωμένη βόλτα στο δάσος – το OC 4 με το Pet Kit είναι η ιδανική λύση για γρήγορους ενδιάμεσους καθαρισμούς. Βελτιστοποιημένο για συμπαγή αποθήκευση – η συσκευή ή η τσάντα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στο άδειο δοχείο νερού για εύκολη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρισμός εν κινήσειΜε το μεγάλο δοχείο κάδου 8 λίτρων και την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπορείς να καθαρίζεις εύκολα εν κινήσει, ανεξάρτητα από τις συνδέσεις νερού ή την παροχή ρεύματος. Ο κάδος μπορεί να αφαιρεθεί για να γεμίσει από οποιαδήποτε βρύση και, χάρη στο καπάκι που δεν έχει διαρροές, μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί χωρίς προβλήματα, π.χ. στο πορτμπαγκάζ. Ευέλικτο για χρήση στον καθαρισμό και την περιποίηση σκύλων, καθώς και σε πολλές άλλες εργασίες καθαρισμού, π.χ. για ποδήλατα, εξοπλισμό κήπου και κάμπινγκ, μποτάκια πεζοπορίας ή καροτσάκια.
Αποτελεσματική αλλά απαλή χαμηλή πίεσηΗ αποδοτική τεχνολογία ακροφυσίων της Kärcher σημαίνει ότι το φοτηρό πλυστικό καθαρίζει απαλά και εξοικονομεί νερό, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνει πολύ αποτελεσματικά τη βρωμιά. Ιδανικό για τον απαλό καθαρισμό βρώμικων ποδιών μετά από μια βόλτα και για να κάνει το σκονισμένο τρίχωμα να λάμψει ξανά.
Pet Kit – για τον καθαρισμό του καλύτερου φίλου του ανθρώπουΗ ειδικά σχεδιασμένη βούρτσα για κατοικίδια με σιλικονούχες προεξοχές μασάζ αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα. Το κωνικό ακροφύσιο είναι ιδιαίτερα απαλό, καθιστώντας το ιδανικό για τον προσεκτικό καθαρισμό βρώμικου τριχώματος και λασπωμένων ποδιών. Το αφράτο πανί από μικροΐνες απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού, είναι ευχάριστο στην αφή στο τρίχωμα των σκύλων και αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές.
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, έως και 22 λεπτά, είναι αρκετή για να καθαρίσεις καλά πολλά βρώμικα κατοικίδια.
- Η λυχνία LED παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
- Η υποδοχή φόρτισης USB τύπου C επιτρέπει την ευέλικτη φόρτιση ακόμα και όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, π.χ. στο αυτοκίνητο ή από powerbank.
Έξυπνη αποθήκευση
- Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο – η συσκευή, μαζί με τον σωλήνα και το πιστόλι, μπορεί να αποθηκευτεί μέσα στο άδειο δοχείο νερού.
- Η πρακτική τσάντα αξεσουάρ μπορεί επίσης να αποθηκευτεί μέσα στο δοχείο.
- Εύκολο στη μεταφορά, με αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Απλός και βολικός χειρισμός
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Απλά γέμισε με νερό και είναι έτοιμο για χρήση.
- Το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει λειτουργία κλειδώματος για εύκολο ψεκασμό χωρίς διακοπή.
- Ο σπειροειδής σωλήνας μήκους 2,8 m προσφέρει μεγάλη ακτίνα εργασίας.
Μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
- Εκτεταμένα αξεσουάρ για την επέκταση των πεδίων εφαρμογής διατίθενται προαιρετικά.
- Τα κατάλληλα εξαρτήματα για κάθε εργασία καθαρισμού (ποδήλατα, εξοπλισμός εξωτερικού χώρου, έπιπλα κήπου, σκύλοι και πολλά άλλα).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Παροχή (l/min)
|max. 2
|Συσκευή με μπαταρία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|max. 22
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|3,5
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης USB-C 5 V / 2 A + προσαρμογέας (1 τεμάχιο το καθένα)
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Κωνικό ακροφύσιο
- Βούρτσα πλυσίματος για κατοικίδια
- Πανί κατοικιδίου
- Τσάντα αποθήκευσης
Εξοπλισμός
- Αναρρόφηση νερού
- Όγκος δοχείου νερού: 8 l
- Μήκος σωλήνα: 2.8 m
- Τύπος σωλήνα: Σπειροειδής σωλήνας χαμηλής πίεσης
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Πιστόλι σκανδάλης πίεσης: Πιστόλι σκανδάλης χαμηλής πίεσης
- Φίλτρο συσκευής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια