Συμπαγές και φορητό: το OC 4 είναι το φορητό πλυστικό με μπαταρία της Kärcher, ιδανικό για όσους χρειάζονται μια λύση καθαρισμού εν κινήσει. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου και το μεγάλο κάδο νερού 8 λίτρων, μπορείς να καθαρίζεις χωρίς να εξαρτάσαι από το ηλεκτρικό ρεύμα ή τις παροχές νερού. Η τεχνολογία ακροφυσίων της Kärcher σημαίνει ότι ο καθαρισμός είναι αποτελεσματικός αλλά και απαλός. Ο σπειροειδής σωλήνας μήκους 2,8 μέτρων προσφέρει ευελιξία και μεγάλη ακτίνα κίνησης. Το πιστόλι ψεκασμού διαθέτει λειτουργία snap-in για μεγαλύτερη ευκολία. Το Pet Kit που παρέχεται περιλαμβάνει μια πρακτική τσάντα αξεσουάρ που περιέχει διάφορα αξεσουάρ που έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά για τον καθαρισμό και την περιποίηση σκύλων. Η χαμηλή πίεση που παράγεται από το OC 4 είναι απαλή για τα ζώα, αλλά αρκετά ισχυρή για να αφαιρεί εύκολα τη λάσπη, τη σκόνη και τη βρωμιά από τα πόδια και το τρίχωμα. Είτε μετά από μια βόλτα στο βρεγμένο γρασίδι, μία βουτιά στην πλησιέστερη λακκούβα ή μια λασπωμένη βόλτα στο δάσος – το OC 4 με το Pet Kit είναι η ιδανική λύση για γρήγορους ενδιάμεσους καθαρισμούς. Βελτιστοποιημένο για συμπαγή αποθήκευση – η συσκευή ή η τσάντα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στο άδειο δοχείο νερού για εύκολη μεταφορά.