Καθαριστής αέρα AF 20
Γρήγορος καθαρισμός αέρα σε δωμάτια μεγέθους έως 20 m²: Ο compact καθαριστής αέρα AF 20 με φίλτρο H13 και ενεργού άνθρακα αφαιρεί αξιόπιστα παθογόνα, λεπτή σκόνη, αλλεργιογόνα και οσμές.
Η τέλεια λύση καθαρισμού αέρα για μικρά δωμάτια, παιδικά δωμάτια και μεμονωμένους χώρους εργασίας: Ο καθαριστής αέρα AF 20 καθαρίζει τον αέρα εσωτερικού χώρου από αλλεργιογόνα, ρύπους και παθογόνους παράγοντες μέσω του συστήματος φίλτρου πολλαπλών στρώσεων. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: τη χρήση ενεργού άνθρακα, καθώς και μια οθόνη για την ένδειξη της ποιότητας του αέρα σε σωματίδια PM2,5 σε μg/m³, της ποιότητας του αέρα μέσω χρωματικής κωδικοποίσης, της θερμοκρασίας και της σχετική υγρασίας. Ο καθαριστής διαθέτει επίσης: λειτουργία χρονοδιακόπτη, κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά, νυχτερινή λειτουργία και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, καθώς και απόδοση φίλτρου 99,95% για σωματίδια 0,3 μm και υψηλής ποιότητας αισθητήρα λέιζερ για την αυτόματη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι η αυτόματη λειτουργία και το επίπεδο απόδοσης προσαρμόζονται αυτόματα στον βαθμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, το φίλτρο έχει διάρκεια ζωής περίπου ένα έτος, ανάλογα με το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ένταση με την οποία χρησιμοποιείται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο High Protect 13Για συγκόλληση οσμών και χημικών ατμών.
Διπλό σύστημα εισαγωγής αέραΧάρη στην εισαγωγή αέρα και στις δύο πλευρές, είναι εγγυημένη η υψηλή ταχύτητα ροής αέρα.
ΟθόνηΈνδειξη της ποιότητας του αέρα σε µg/m³ καθώς και της κατάστασης του φίλτρου και της συσκευής.
Αθόρυβη λειτουργία
- Κινητήρες ομαλής λειτουργίας και ανεμιστήρες και αθόρυβοι αεραγωγοί.
Αυτόματη λειτουργία
- Ο αισθητήρας ελέγχει την αυτόματη λειτουργία και προσαρμόζει το επίπεδο απόδοσης στην ποιότητα του αέρα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ισχύς παροχής (W)
|24
|Κατάλληλο ύψος δωματίου (m²)
|έως και 40
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|έως και 220
|Απόδοση φίλτρου ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Ρυθμίσεις ισχύος
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 220 x 346
* Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου με βάση ύψος οροφής 3 m και ανανέωση αέρα τρεις φορές την ώρα για λειτουργία στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.
Εξοπλισμός
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Ένδειξη ποιότητας αέρα
- Λειτουργία της συσκευής με λειτουργία αφής
- Αυτόματη λειτουργία
- Νυχτερινή λειτουργία
- Λειτουργία κλειδώματος
- Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ανταλλακτικό κιτ φίλτρου για τον καθαριστή αέρα AF 20 – για τον καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους