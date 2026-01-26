Το WV 2 Black Edition της Kärcher εξασφαλίζει τζάμια που λάμπουν χωρίς γραμμές. Οπτικά, η ειδική έκδοση του τζαμοκαθαριστή με μπαταρία WV 2 ξεχωρίζει από τη βασική έκδοση χάρη στον εντυπωσιακό μαυροκίτρινο σχεδιασμό και το μεταλλικό λογότυπο στο ακροφύσιο αναρρόφησης. Η έκδοση Black Edition περιλαμβάνει και ένα στενό ακροφύσιο αναρρόφησης εκτός από τη φιάλη ψεκασμού, ένα πανί μικροϊνών και απορρυπαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζει τη βρωμιά ακόμα και σε καφασωτά παράθυρα και σε βιτρίνες.