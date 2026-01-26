Τζαμοκαθαριστής WV 2 Black Edition

Εντυπωσιακό καθάρισμα τζαμιών με τον καθαριστή τζαιμών WV 2 Black Edition με μοναδικό σχεδιασμό.

Το WV 2 Black Edition της Kärcher εξασφαλίζει τζάμια που λάμπουν χωρίς γραμμές. Οπτικά, η ειδική έκδοση του τζαμοκαθαριστή με μπαταρία WV 2 ξεχωρίζει από τη βασική έκδοση χάρη στον εντυπωσιακό μαυροκίτρινο σχεδιασμό και το μεταλλικό λογότυπο στο ακροφύσιο αναρρόφησης. Η έκδοση Black Edition περιλαμβάνει και ένα στενό ακροφύσιο αναρρόφησης εκτός από τη φιάλη ψεκασμού, ένα πανί μικροϊνών και απορρυπαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζει τη βρωμιά ακόμα και σε καφασωτά παράθυρα και σε βιτρίνες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τζαμοκαθαριστής WV 2 Black Edition: Χωρίς γραμμές και σταξίματα
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
Τζαμοκαθαριστής WV 2 Black Edition: Πολλές εφαρμογές
Πολλές εφαρμογές
Τζαμοκαθαριστής WV 2 Black Edition: Ένδειξη LED σε εμφανές σημείο
Ένδειξη LED σε εμφανές σημείο
Εύκολο άδεισμα
Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
Τρεις φορές γρηγορότερα
Ελαφρύ και αθόρυβο
Το αυθεντικό
Τελείως υγιεινά
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm) 280
Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης (mm) 170
Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml) 100
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min) 35
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min) 230
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία ιόντων λιθίου
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) περίπου 105
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg) 0,6
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 0,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 120 x 280 x 320

Πεδίο προμήθειας

  • Δοχείο ψεκασμού standard με πανάκια μικροϊνών
  • Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
  • Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης

Εξοπλισμός

  • Ακροφύσιο αναρρόφησης
  • Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
Τζαμοκαθαριστής WV 2 Black Edition
Πεδία εφαρμογής
  • Λείες επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Γυάλινα τραπέζια
  • Καμπίνα ντους/μπανιέρα
  • Υαλότουβλα
Εξαρτήματα
Χημικά προϊόντα καθαρισμού