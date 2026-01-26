Τζαμοκαθαριστής WV 2 Black Edition
Εντυπωσιακό καθάρισμα τζαμιών με τον καθαριστή τζαιμών WV 2 Black Edition με μοναδικό σχεδιασμό.
Το WV 2 Black Edition της Kärcher εξασφαλίζει τζάμια που λάμπουν χωρίς γραμμές. Οπτικά, η ειδική έκδοση του τζαμοκαθαριστή με μπαταρία WV 2 ξεχωρίζει από τη βασική έκδοση χάρη στον εντυπωσιακό μαυροκίτρινο σχεδιασμό και το μεταλλικό λογότυπο στο ακροφύσιο αναρρόφησης. Η έκδοση Black Edition περιλαμβάνει και ένα στενό ακροφύσιο αναρρόφησης εκτός από τη φιάλη ψεκασμού, ένα πανί μικροϊνών και απορρυπαντικό. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζει τη βρωμιά ακόμα και σε καφασωτά παράθυρα και σε βιτρίνες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Χωρίς γραμμές και σταξίματα
Πολλές εφαρμογές
Ένδειξη LED σε εμφανές σημείο
Εύκολο άδεισμα
Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
Τρεις φορές γρηγορότερα
Ελαφρύ και αθόρυβο
Το αυθεντικό
Τελείως υγιεινά
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|280
|Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης (mm)
|170
|Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού (ml)
|100
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|35
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|230
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|περίπου 105
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Βάρος μαζί με την μπαταρία (kg)
|0,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 280 x 320
Πεδίο προμήθειας
- Δοχείο ψεκασμού standard με πανάκια μικροϊνών
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης
Εξοπλισμός
- Ακροφύσιο αναρρόφησης
- Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα αντικατάστασης
Πεδία εφαρμογής
- Λείες επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Γυάλινα τραπέζια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Υαλότουβλα