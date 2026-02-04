Ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2
Η ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2 απομακρύνει εύκολα λεκέδες και πιτσιλιές - χωρίς να χρειάζεται να σέρνεις έναν κουβά ή να χρειάζεται τρίψιμο. Αφήνει τις επιφάνειες 20% πιο καθαρές από μια σφουγγαρίστρα.* Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας: 20 λεπτά περίπου.
Αφαιρεί λεκέδες και πιτσιλιές μέχρι τις άκρες - χωρίς να χρειάζεται κουβάς ή κουραστικό τρίψιμο. Δεν είναι δυνατόν; Σκεφτείτε το ξανά! Η ασύρματη σφουγγαρίστρα EWM 2 με τις δύο δεξαμενές της το κάνει αυτό εφικτό - και τις συμβατικές σφουγγαρίστρες περιττές. Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι διαβρέχονται συνεχώς με φρέσκο νερό, ενώ η συλλεχθείσα βρωμιά καταλήγει στη δεξαμενή λυμάτων. Η συσκευή αφήνει τα δάπεδα έως και 20% καθαρότερα από τις συμβατικές σφουγγαρίστρες*. Χάρη στο λεπτό σχήμα του και την ευέλικτη περιστρεφόμενη άρθρωση, η EWM 2 όχι μόνο φτάνει εύκολα κάτω από τα έπιπλα, αλλά εξοικονομεί και αποθηκευτικό χώρο. Ο χρόνος στεγνώματος του δαπέδου είναι μόνο περίπου δύο λεπτά, καθιστώντας το απόλυτα κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων (π.χ. πλακάκια, παρκέ, laminate, PVC και βινύλιο). Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χρόνο λειτουργίας περίπου 20 λεπτά. Αυτό σου επιτρέπει να καθαρίσεις με τη συσκευή έως και 60 m² δαπέδου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρεί πιτσιλίσματα και λεκέδεςΑντικαθιστά τον κλασικό κουβά με τη σφουγγαρίστρα Καθαρίζει μέχρι και τις άκρες.
Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικόΧωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο.
Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή και κεφαλή δαπέδου με περιστρεφόμενη άρθρωσηΕύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και γύρω από αντικείμενα. Απλή μεταφορά και άνετη χρήση χάρη στο μικρό βάρος του προϊόντος. Συμπαγής αποθήκευση.
Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα, όπως στεγανοποιημένα, λαδωμένα, κερωμένα παρκέ, δάπεδα από μελαμίνη, πλακάκια, δάπεδα από PVC και βινύλιο)
- Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας σημαίνουν ότι μπορείτε να πατήσετε στο δάπεδο ύστερα από περίπου 2 λεπτά.
- Ευρύ φάσμα χημικών προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας για όλους τους τύπους δαπέδων.
Περίπου 20 λεπτά της ζωής της ισχυρής μπαταρίας ιόντων λιθίου
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το καθάρισμα χάρη στη μη εξάρτηση από πρίζες: δεν χρειάζεται να αλλάζετε πρίζες συνέχεια.
- Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης στάθμης μπαταρίας.
Θέση στάθμευσης με δυνατότητα αποθήκευσης των ρολών
- Πρακτική αποθήκευση και στάθμευση της συσκευής και των ρολών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|120 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|περίπου 60
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|360
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|140
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|300
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|περίπου 2
|Τάση μπαταρίας (V)
|7,2 - 7,4
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2,5
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|περίπου 20
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|4
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* Η EWM 2 επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού από μια παραδοσιακή σφουγγαρίστρα με υφασμάτινο κάλυμμα δαπέδου στην κατηγορία δοκιμής "Wiping". Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα δοκιμών για την αποτελεσματικότητα καθαρισμού και τον καθαρισμό των άκρων.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 2 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Θέση στάθμευσης με δυνατότητα αποθήκευσης των ρολών
- Φορτιστής
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι