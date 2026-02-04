Αφαιρεί λεκέδες και πιτσιλιές μέχρι τις άκρες - χωρίς να χρειάζεται κουβάς ή κουραστικό τρίψιμο. Δεν είναι δυνατόν; Σκεφτείτε το ξανά! Η ασύρματη σφουγγαρίστρα EWM 2 με τις δύο δεξαμενές της το κάνει αυτό εφικτό - και τις συμβατικές σφουγγαρίστρες περιττές. Οι περιστρεφόμενοι κύλινδροι διαβρέχονται συνεχώς με φρέσκο νερό, ενώ η συλλεχθείσα βρωμιά καταλήγει στη δεξαμενή λυμάτων. Η συσκευή αφήνει τα δάπεδα έως και 20% καθαρότερα από τις συμβατικές σφουγγαρίστρες*. Χάρη στο λεπτό σχήμα του και την ευέλικτη περιστρεφόμενη άρθρωση, η EWM 2 όχι μόνο φτάνει εύκολα κάτω από τα έπιπλα, αλλά εξοικονομεί και αποθηκευτικό χώρο. Ο χρόνος στεγνώματος του δαπέδου είναι μόνο περίπου δύο λεπτά, καθιστώντας το απόλυτα κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων (π.χ. πλακάκια, παρκέ, laminate, PVC και βινύλιο). Η ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χρόνο λειτουργίας περίπου 20 λεπτά. Αυτό σου επιτρέπει να καθαρίσεις με τη συσκευή έως και 60 m² δαπέδου.