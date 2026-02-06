Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων FC 7 Cordless Extra
Φρεσκοκαθαρισμένα δάπεδα χωρίς να χρειάζεται να τα σκουπίσεις πρώτα: η μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 7 Cordless Extra με LED αφαιρεί όλους τους τύπους ξηρών και υγρών καθημερινών ρύπων με ένα μόνο βήμα.
Δεν χρειάζεται πλέον να σκουπίζεις πριν το σφουγγάρισμα! Χάρη στην τεχνολογία 4 rollers με αντίθετη περιστροφή, η ασύρματη FC 7 Cordless Extra αφαιρεί γρήγορα και χωρίς κόπο τους καθημερινούς υγρούς και ξηρούς ρύπους από όλα τα σκληρά δάπεδα – και με τη λειτουργία boost που μπορεί να ενεργοποιηθεί, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πολύ επίμονη βρωμιά και μέχρι την άκρη. Μπορεί ακόμη και να μαζέψει τρίχες χάρη στο φίλτρο για τρίχες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%** σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού και περίπου 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε σύγκριση με μια κανονική σφουγγαρίστρα*. Με χρόνο λειτουργίας 45 λεπτών, η ισχυρή μπαταρία μπορεί να καθαρίσει έως και 175 m² ανθεκτικών σκληρών δαπέδων και σχισμών. Σε σκοτεινές γωνίες, κρυψώνες και σχισμές, τα LED φωτίζουν την περιοχή τόσο καλά που δεν μένει καθόλου βρωμιά. Ο όγκος του νερού και η ταχύτητα περιστροφής των αυτόματα διαβρεχόμενων rollers μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο επίπεδα καθαρισμού ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη να μεταφέρεις κουβάδες χάρη στους ξεχωριστούς κάδους καθαρού και βρώμικου νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικό
- Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο.
Εξαιρετικά αθόρυβο
- Ευχάριστη ένταση μόλις 59 dB.
Δύο διαφορετικοί τρόποι καθαρισμού συν λειτουργία boost
- Η περιστροφή του κυλίνδρου και η ποσότητα του νερού μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τον τύπο του ρύπου και του δαπέδου, επιπλέον λειτουργία Boost για επίμονη βρωμιά.
- Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα - όπως παρκέ, laminate, πέτρα και κεραμικά πλακίδια, PVC και βινύλιο.
- Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας σημαίνουν ότι μπορείτε να πατήσετε στο δάπεδο ύστερα από περίπου 2 λεπτά.
Χρόνος λειτουργίας: περίπου 45 λεπτά χάρη στην ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου
- Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το καθάρισμα χάρη στη μη εξάρτηση από πρίζες: δεν χρειάζεται να αλλάζετε πρίζες συνέχεια.
- Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης στάθμης μπαταρίας.
Εύκολος καθαρισμός μηχανήματος
- Απλός καθαρισμός φίλτρων τριχών με παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού.
- Ο κάδος ακάθαρτου νερού που πλένεται σε πλυντήριο πιάτων μπορεί να εκκενωθεί χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.
Έξυπνη παρακολούθηση επιπέδου δεξαμενής
- Οπτικό και ακουστικό σήμα για άδεια δεξαμενή καθαρού νερού και γεμάτη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
- Προστασία υπερχείλισης: Αυτόματη απενεργοποίηση εάν δεν αδειάσει η δεξαμενή ακάθαρτου νερού
Κεφαλή δαπέδου με ενσωματωμένα LED
- Για φωτισμό χώρων κάτω από έπιπλα ή σε σκοτεινές γωνίες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά φόρτιση μπαταρίας (m²)
|περίπου 175
|Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού νερού (ml)
|400
|Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου νερού (ml)
|200
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Πλάτος εργασίας ρολού (mm)
|300
|Χρόνος στεγνώματος δαπέδου (min)
|περίπου 2
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Τάση μπαταρίας (V)
|25
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|2,85
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|περίπου 45
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (h)
|4
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher επιτυγχάνουν έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής «Σκούπισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη συλλογή των ρύπων και στον καθαρισμό των άκρων. /
** Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδου της Kärcher μειώνουν το χρόνο καθαρισμού έως και 50%, καθώς οι συνηθισμένες οικιακές ακαθαρσίες μπορούν να αφαιρεθούν από τα σκληρά δάπεδα σε ένα μόνο βήμα, απομακρύνοντας την ανάγκη αναρρόφησης πριν σκουπίσετε.
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα πολλαπλών επιφανειών: 8 Τεμάχιο(α)
- Υγρό καθαρισμού: Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα RM 536, 30 ml
- Θέση καθαρίσματος και στάθμευσης
- Φορτιστής
- Βούρτσα καθαρισμού
Εξοπλισμός
- Δυνατότητα ρύθμισης της περιστροφής του κυλίνδρου και του όγκου του νερού
- Σύστημα 2 κάδων
- Κεφαλή δαπέδου με ενσωματωμένα LED
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Λεπτοί ρύποι
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι