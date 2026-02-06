Δεν χρειάζεται πλέον να σκουπίζεις πριν το σφουγγάρισμα! Χάρη στην τεχνολογία 4 rollers με αντίθετη περιστροφή, η ασύρματη FC 7 Cordless Extra αφαιρεί γρήγορα και χωρίς κόπο τους καθημερινούς υγρούς και ξηρούς ρύπους από όλα τα σκληρά δάπεδα – και με τη λειτουργία boost που μπορεί να ενεργοποιηθεί, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πολύ επίμονη βρωμιά και μέχρι την άκρη. Μπορεί ακόμη και να μαζέψει τρίχες χάρη στο φίλτρο για τρίχες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%** σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού και περίπου 20% καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε σύγκριση με μια κανονική σφουγγαρίστρα*. Με χρόνο λειτουργίας 45 λεπτών, η ισχυρή μπαταρία μπορεί να καθαρίσει έως και 175 m² ανθεκτικών σκληρών δαπέδων και σχισμών. Σε σκοτεινές γωνίες, κρυψώνες και σχισμές, τα LED φωτίζουν την περιοχή τόσο καλά που δεν μένει καθόλου βρωμιά. Ο όγκος του νερού και η ταχύτητα περιστροφής των αυτόματα διαβρεχόμενων rollers μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο επίπεδα καθαρισμού ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη να μεταφέρεις κουβάδες χάρη στους ξεχωριστούς κάδους καθαρού και βρώμικου νερού.