Καθαρισμός δαπέδων και σκαλοπατιών

Ο χειμώνας αφήνει τα ίχνη του και στους εξωτερικούς χώρους. Με τα κατάλληλα εξαρτήματα, τα βρύα, οι λειχήνες ή οι πράσινες επιστρώσεις στις βεράντες και τα μπαλκόνια μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα και σχολαστικά.

Τα μοντέλα T-Racer είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τον καθαρισμό μεγάλων πέτρινων ή ξύλινων επιφανειών, καθώς η απόσταση των ακροφυσίων καθαρισμού από το έδαφος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Επίσης, για μικρότερα σημεία ή σκάλες, η Kärcher έχει τη σωστή λύση καθαρισμού: χάρη στον ισχυρό συνδυασμό ψεκασμού υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης βούρτσας, οι βούρτσες καθαρισμού ισχύος αποτελούν το τέλειο όπλο γενικής χρήσης κατά των ρύπων.