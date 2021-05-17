ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο ιδανικός βοηθός για κάθε πρόκληση στο σπίτι: με τα εξαρτήματα της Kärcher, μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητες εφαρμογής του πλυστικού μηχανήματος με ακρίβεια και άνεση.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ!
Απελευθέρωσε όλες τις δυνατότητες του πλυστικού σου με τα κατάλληλα εξαρτήματα. Οποιαδήποτε πρόκληση καθαρισμού και αν προκύψει, θα έχεις πάντα το πάνω χέρι: κανένας τοίχος δεν είναι πολύ ψηλός, καμία γωνία δεν είναι πολύ κρυμμένη και κανένας ρύπος δεν είναι πολύ επίμονος για εσένα, το πλυστικό σου μηχάνημα και τα κατάλληλα εξαρτήματα. Ανακάλυψε ολόκληρη τη γκάμα και τις διαφορετικές εφαρμογές.
Πεδία εφαρμογής
Καθαρισμός αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.ά.
Καθάρισε το αυτοκίνητό σου σαν ειδικός: από το ακροφύσιο αφρού για τη βέλτιστη κατανομή του καθαριστικού και τις ποικίλες μαλακές βούρτσες πλυσίματος για τον απαλό καθαρισμό των βαμένων επιφανειών, μέχρι την αφαίρεση ρύπων από τους κοίλους χώρους των ζαντών. Οι καθαριστικές μας λύσεις εξασφαλίζουν λαμπερές επιφάνειες και ακτινοβόλα πρόσωπα.
Καθαρισμός δαπέδων και σκαλοπατιών
Ο χειμώνας αφήνει τα ίχνη του και στους εξωτερικούς χώρους. Με τα κατάλληλα εξαρτήματα, τα βρύα, οι λειχήνες ή οι πράσινες επιστρώσεις στις βεράντες και τα μπαλκόνια μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα και σχολαστικά.
Τα μοντέλα T-Racer είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τον καθαρισμό μεγάλων πέτρινων ή ξύλινων επιφανειών, καθώς η απόσταση των ακροφυσίων καθαρισμού από το έδαφος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Επίσης, για μικρότερα σημεία ή σκάλες, η Kärcher έχει τη σωστή λύση καθαρισμού: χάρη στον ισχυρό συνδυασμό ψεκασμού υψηλής πίεσης και χειροκίνητης πίεσης βούρτσας, οι βούρτσες καθαρισμού ισχύος αποτελούν το τέλειο όπλο γενικής χρήσης κατά των ρύπων.
Καθαρισμός δυσπρόσιτων περιοχών
Με τη τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού, μπορείς να φτάσεις με το πλυστικό υψηλής πίεσης σε ψηλές περιοχές, ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Πλήρης (καθαριστική) ισχύς: Σε συνδυασμό με το εξάρτημα καθαρισμού προσόψεων και τζαμιών, τοίχοι και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, όπως σε θερμοκήπια, μπορούν να καθαριστούν χωρίς κόπο και αποτελεσματικά με υψηλή πίεση.
Καθαρισμός σωλήνων
Φραγμένοι σωλήνες και αποχετεύσεις; Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν! Το σετ καθαρισμού υδρορροών οροφής και σωλήνων της Kärcher εξαλείφει τους επίμονους ρύπους σε αποχετεύσεις, υδρορροές οροφής και αγωγούς.