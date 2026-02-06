Το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 2 αντικαθιστά τον χειροκίνητο καθαρισμό παραθύρων και εξασφαλίζει αυτόματα καθαρή θέα χωρίς λεκέδες. Χάρη στην ισχυρή τεχνολογία κενού, το RCW 2 εγγυάται ασφαλή συγκράτηση σε όλες τις λείες επιφάνειες, ιδανικό για μεγάλα και δυσπρόσιτα παράθυρα και καθρέφτες. Η συστηματική πλοήγηση και οι δύο αισθητήρες για την ανίχνευση πλαισίων και αντικειμένων εξασφαλίζουν γρήγορο και αξιόπιστο καθαρισμό. Οι δύο περιστρεφόμενοι δίσκοι με πανιά σκούπας από μικροΐνες προσομοιώνουν μια χειροκίνητη κίνηση σκούπας, εξασφαλίζοντας λαμπερά καθαρά αποτελέσματα. Δύο ακροφύσια υπερήχων παράγουν ένα λεπτό σπρέι απορρυπαντικού, το οποίο ψεκάζεται με ακρίβεια στο τζάμι χωρίς να στάζει. Μπορούν να επιλεγούν τέσσερις αυτόματες λειτουργίες καθαρισμού και μία χειροκίνητη λειτουργία, ανάλογα με την εργασία καθαρισμού, και να ελέγχονται εύκολα μέσω τηλεχειριστηρίου. Επιπλέον, τα σήματα LED και η φωνητική έξοδος παρέχουν μηνύματα κατάστασης σχετικά με τη συσκευή ανά πάσα στιγμή. Το καθαριστικό παραθύρων RM 503 που παρέχεται αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους, στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη και επιτρέπει στο νερό της βροχής να κυλάει πιο γρήγορα για μακροχρόνια καθαριότητα. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το RCW 2 παραμένει προσκολλημένο στο γυαλί χάρη στην εφεδρική μπαταρία και το καλώδιο ασφαλείας.