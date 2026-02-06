Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 2
Το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 2 καθαρίζει χωρίς κόπο μεγάλα και δυσπρόσιτα παράθυρα, ενώ τα πανιά από μικροΐνες και τα δύο ακροφύσια ψεκασμού εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα κάθε φορά.
Το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 2 αντικαθιστά τον χειροκίνητο καθαρισμό παραθύρων και εξασφαλίζει αυτόματα καθαρή θέα χωρίς λεκέδες. Χάρη στην ισχυρή τεχνολογία κενού, το RCW 2 εγγυάται ασφαλή συγκράτηση σε όλες τις λείες επιφάνειες, ιδανικό για μεγάλα και δυσπρόσιτα παράθυρα και καθρέφτες. Η συστηματική πλοήγηση και οι δύο αισθητήρες για την ανίχνευση πλαισίων και αντικειμένων εξασφαλίζουν γρήγορο και αξιόπιστο καθαρισμό. Οι δύο περιστρεφόμενοι δίσκοι με πανιά σκούπας από μικροΐνες προσομοιώνουν μια χειροκίνητη κίνηση σκούπας, εξασφαλίζοντας λαμπερά καθαρά αποτελέσματα. Δύο ακροφύσια υπερήχων παράγουν ένα λεπτό σπρέι απορρυπαντικού, το οποίο ψεκάζεται με ακρίβεια στο τζάμι χωρίς να στάζει. Μπορούν να επιλεγούν τέσσερις αυτόματες λειτουργίες καθαρισμού και μία χειροκίνητη λειτουργία, ανάλογα με την εργασία καθαρισμού, και να ελέγχονται εύκολα μέσω τηλεχειριστηρίου. Επιπλέον, τα σήματα LED και η φωνητική έξοδος παρέχουν μηνύματα κατάστασης σχετικά με τη συσκευή ανά πάσα στιγμή. Το καθαριστικό παραθύρων RM 503 που παρέχεται αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους, στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη και επιτρέπει στο νερό της βροχής να κυλάει πιο γρήγορα για μακροχρόνια καθαριότητα. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το RCW 2 παραμένει προσκολλημένο στο γυαλί χάρη στην εφεδρική μπαταρία και το καλώδιο ασφαλείας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συστηματική πλοήγησηΚαθαρίζει συστηματικά ολόκληρη την επιφάνεια χωρίς να παραλείπει τίποτα. Η κατεύθυνση κίνησης αλλάζει αυτόματα όταν το ρομπότ έρχεται σε επαφή με εμπόδια. Επιστρέφει αυτόματα στην αρχική θέση.
Αυτόματη εφαρμογή καθαριστικούΔύο ακροφύσια ψεκασμού με υπερήχους εξασφαλίζουν την υγρασία του τζαμιού χωρίς σταγόνες. Το παρεχόμενο καθαριστικό παραθύρων εξασφαλίζει λάμψη χωρίς λεκέδες και επιτρέπει στην βροχή να τρέχει πιο γρήγορα, καθυστερώντας την επανόρυξη.
Υψηλό επίπεδο ασφάλειαςΑσφαλής συγκράτηση χάρη στην αξιόπιστη τεχνολογία κενού και το πρόσθετο σύστημα ασφαλείας. Πρόσθετη προστασία χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία έκτακτης ανάγκης που διατηρεί το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων ασφαλώς συνδεδεμένο στο τζάμι του παραθύρου, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Έξυπνο τηλεχειριστήριο για εύκολη λειτουργία και παρακολούθηση
- 4 αυτόματες λειτουργίες για αποτελεσματική εκτέλεση κάθε εργασίας καθαρισμού: γρήγορος καθαρισμός, εντατικός καθαρισμός, καθαρισμός σημείων και γυάλισμα.
- Δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου.
Διαισθητικό περιβάλλον χρήστη
- Κουμπί ON/OFF για εύκολη χρήση.
- Ανατροφοδότηση και μηνύματα σφάλματος μέσω ευανάγνωστης οθόνης LED.
- Πάντα καλά ενημερωμένοι: σημαντικές πληροφορίες ή η τρέχουσα κατάσταση ανακοινώνονται μέσω φωνητικής εξόδου.
Δύο αισθητήρες για ανίχνευση πλαισίων και αντικειμένων
- Αξιόπιστη ανίχνευση πλαισίων παραθύρων και άλλων εμποδίων.
Πανιά σφουγγαρίσματος από υψηλής ποιότητας μικροΐνες
- Οι μαλακές μικροΐνες του πανιού απορροφούν ιδανικά τη βρωμιά.
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία έως 40 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση καθαρισμού (m²/min)
|0,33
|Ισχύς αναρρόφησης (Pa)
|3300
|Μήκος καλωδίου (m)
|5
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|< 76
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|62
|Τάση (V)
|100 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|292 x 160 x 71
Πεδίο προμήθειας
- τηλεχειριστήριο
- Υγρό καθαρισμού: RM 503 Window Vac, 125 ml
Εξοπλισμός
- Έξοδος φωνής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Μεγάλες, δυσπρόσιτες γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Λείες επιφάνειες